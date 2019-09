NRW-Landesregierung erweitert „rechtsstaatliche Werkzeugkasten“ gegen Clankriminalität

Trotz Klimapaket fliegen Kanzlerin Merkel und Kramp-Karrenbauer an diesem Sonntag fast zeitgleich in zwei Maschinen der Luftwaffe an die US-Ostküste. Ein Mitflug von Kramp-Karrenbauers sei nicht gewünscht, die Anreise solle eigenständig erfolgen, weiß die "Bild am Sonntag". Mehr»