NRW-Wahl-Newsticker: Grünen gewinnen in Bonn – SPD holt erstmals den Kreis Euskirchen

Die Bürger in NRW sind in 15 Großstätten und 130 Kommunen heute aufgerufen, über die Bürgermeister zu entscheiden. In Köln muss Henriette Reker in die Stichwahl.

Die neue Bürgermeisterin in Bonn heißt Katja Dörner (Grünen). Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich die bisherige Bundestagsabgeordnete mit 56,3 Prozent gegen den Amtsinhaber Ashok-Alexander Sridharan (CDU) durch, der auf 43,7 Prozent kam, wie die Stadt am Sonntagabend nach Auszählung aller Stimmbezirke auf ihrer Internetseite mitteilte. Die NRW-Grünen sprechen von einem „historischen Erfolg“.

Der Sozialdemokrat Markus Ramers erhielt 60 Prozent der Stimmen, womit er sich gegen den CDU-Bewerber Johannes Winckler (39 Prozent) durchsetze. Der Kreis Euskirchen geht somit erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg an die SPD.

19:50 Uhr: Pit Clausen bleibt SPD-OB in Bielefeld

Der Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) bleibt im Amt. 56,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten bei der Stichwahl am Sonntag für ihn. Er konnte sich gegen Ralf Nettelsroth (CDU) durchsetzen, der auf 43,9 Prozent kam, wie die Stadt nach Auszählung aller Stimmen mitteilte.

In Iserlohn erhält überraschend Michael Joithe von der Wählergemeinschaft „Die ISERLOHNER“ mit 50,08 Prozent knapp die meisten Stimmen. Eva-Barbara Kirchhoff (CDU) verliert damit ihr Amt mit 49,92 Prozent.

19:45 Uhr: Der CDU OB-Kandidat siegt überraschend in Mülheim an der Ruhr

Überraschungssieg in Mülheim an der Ruhr. Marc Buchholz von der CDU kommt auf knapp 57 Prozent und zieht damit in eine langjährig von der SPD geführtes Rathaus. Die prominente SPD-Politikerin und niedersächsische Ex-Landesministerin Monika Griefahn verlor somit ihr Amt.

Die SPD mit Uwe Richrath bleibt weiter im Rathaus Leverkusen. Er holte in der Stichwahl 70 Prozent der Stimmen. Sein Mitbewerber Frank Schönberger von der CDU kam auf 30 Prozent. Seit 2015 ist Richrath Oberbürgermeister in Leverkusen.

19: 54 Uhr: Henriette Reker bleibt in Köln OB

In Köln hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker ihr Amt in der Stichwahl verteidigt. Nach Auszählung von Zweidritteln der Wahllokale kommt Reker auf rund 58 Prozent der Stimmen. Ihr Herausforderer Andreas Kossiski (SPD) erreicht demnach rund 42 Prozent.

Für Reker bleibt trotzdem ein mulmiges Gefühl. 2015 war die Parteilose noch im ersten Wahlgang mit 53 Prozent der Stimmen direkt gewählt worden, ohne in eine Stichwahl gehen zu müssen. Damals lag sie in Folge eines Attentats im künstlichen Koma. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigen Ergebnissen am Sonntag mit etwa 35 Prozent noch niedriger als vor zwei Wochen, als im ersten Wahlgang 51,4 Prozent der wahlberechtigten Kölner ihre Stimme abgaben.

19:45 Uhr: SPD holt sich OB-Amt in Werther und wahrscheinlich auch in Hamm, Mönchengladbach, Krefeld

In der Stadt Werther (Kreis Gütersloh) im Teutoburger Wald wird Veith Lemmen (SPD) neuer Bürgermeister. Er ist der frühere Landesvorsitzende der Jungsozialisten. Mit knapp 55 Prozent setzte er sich gegen einen unabhängigen Mitbewerber durch. Lemmen ist stellvertretender Vorsitzender der NRW-SPD.

Erfreulich ging die Stichwahl für die SPD voraussichtlich in Hamm aus. Der Landtagsabgeordnete Marc Herter löst hier anscheinend den seit 21-Jahren amtierenden Thomas Huntsteger-Petermann (CDU) ab. Auch in Mönchengladbach sieht alles nach einem SPD-Sieg aus. Hier liegt Felix Heinrichs nach drei Viertel der ausgezählten Stimmen mit über 75 Prozent vorne. Damit verliert die CDU auch hier das Rathaus an die SPD. Ebenso sieht es nach einen SPD-Sieg in Krefeld aus. Hier liegt Amtsinhaber Frank Meyer deutlich vorne.

19:25 Uhr: Grünen-Sieg in Bonn – in Münster ist die CDU vorn

Grünen-Sieg in Bonn: Hier lag der bisherige Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) nach Auszählung von über 95 Prozent der Stimmen hinter der Grünen-Kandidatin Katja Dörner, die zu diesem Zeitpunkt auf 57 Prozent der Stimmen kam.

Nicht so rund lief es für die Grünen hingegen in Münster: Dort unterlag der Grünen-Kandidat Peter Todeskino mit rund 48 Prozent dem Amtsinhaber Markus Lewe (CDU), der auf 52 Prozent der Stimmen kam.

19:16 Uhr: SPD gewinnt knapp in Dortmund

Nach der Auszählung liegt SPD-Mann Thomas Westphal knapp mit 51,97 Prozent vor Andreas Hollstein (CDU), der auf 48,03 Prozent kommt. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,6 Prozent.

Klarer SPD-Sieg in Gelsenkirchen: Hier wird Karin Welge (SPD) OB-Nachfolgerin von Frank Baranowski (SPD). Welge holte 59,4 Prozent der Stimmen gegen Malte Stuckmann (40,6 Prozent) von der CDU.

In Düsseldorf steht fest, dass Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) seinen Bürgermeisteramt nicht verteidigen konnte. Es gehe nun darum, die Gründe für die Niederlage gründlich zu analysieren, sagte Geisel. Stephan Keller (CDU), liegt nach Auszählung fast aller Stimmen mit 54 Prozent vor Geisel (45 Prozent).

18:45 Uhr: Die ersten Wahlergebnisse laufen ein

Das Wahlergebnis in Nieheim (Kreis Höxter) steht ebenfalls fest: Hier lautet der Gewinner Johannes Schlütz (parteilos) mit 55,9 Prozent. Sein Gegenkandidat Rainer Vidal Garcia (ebenfalls Einzelbewerber) landete bei 44,1 Prozent.

In Oberhausen verteidigt die CDU voraussichtlich das bei der letzten Wahl überraschend gewonnene OB-Amt. Bei dem Zwischenergebnis nach Auszählung von 98 von insgesamt 137 Meldungen aus den Wahlkreisen liegt Oberbürgermeister Daniel Schranz mit 61 Prozent vor seinem SPD-Herausforderer, der bisher 38 Prozent errang.

Anders sieht es in Aachen aus. Hier zeichnet sich, in Ministerpräsident Armin Laschet Heimatstadt, ein haushoher Sieg der Grünen ab. Grünen-Kandidatin Sibylle Keupen liegt nach Auszählung von 75 Prozent der Stimmen mit knapp 70 Prozent deutlich vor ihrem CDU-Konkurrenten Harald Baal, wie die Stadt mitteilt.

18:15 Uhr: In Dortmund – bis kurz vor Schluss – nur geringe Wahlbeteiligung

Um 18 Uhr schlossen die Wahllokale nun beginnt die Auszählung der Stimmen. Prognosen und Hochrechnungen wird es heute nicht geben. Stattdessen aber Zwischenergebnisse.

Der WDR berichtete über die Wahlbeteiligung in Köln, dass sie um 17.00 Uhr bei 31,4 Prozent lag. Zum Vergleich: Bei der OB-Wahl 2015 – ohne Stichwahl – lag sie um die gleiche Uhrzeit bei 35,7 Prozent. Jetzt vor zwei Wochen lag sie zur gleichen Zeit sogar bei 50,6 Prozent, wie die Stadt bekannt gab.

In Dortmund lag heute – mit Stand 17.00 Uhr – die Wahlbeteiligung bei 19,4 Prozent – 2,3 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2014 um diese Uhrzeit.

In 128 kreisangehörigen Städten und Gemeinden stehen Bürgermeister-Stichwahlen an

Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am Sonntag die Stichwahlen statt. In 15 kreisfreien Städten wird um die Oberbürgermeister-Posten gekämpft und in 11 Kreisen um die Landratsämter. In 128 kreisangehörigen Städten und Gemeinden stehen Bürgermeister-Stichwahlen an. So gibt es OB-Duelle unter anderem in Aachen, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Hamm, Köln, Münster, Oberhausen und Wuppertal die besonders spannend werden dürften. Dabei kämpfen CDU, SPD und erstmals auch die Grünen in den Großstädten um Chefposten in den Rathäusern.

Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Wie lange das Auszählen dauert, ist vielerorts unklar. Bei der Stichwahl jeweils zwischen den beiden Bestplatzierten reicht nun die einfache Mehrheit.

In Köln als größter Stadt Nordrhein-Westfalens will die parteilose Amtsinhaberin Henriette Reker (unterstützt von den Grünen) ihren Posten im zweiten Anlauf gegen ihren SPD-Herausforderer Andreas Kossiski verteidigen. In der Landeshauptstadt Düsseldorf wird mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem amtierenden SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel und seinem CDU-Konkurrenten Stephan Keller gerechnet.

Besonders spannend dürften die Wahlen in der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Ruhrmetropole Dortmund werden. In beiden SPD-regierten Städten haben CDU-Kandidaten Chancen, die Oberbürgermeister-Posten zu erobern. Auch Aachen, Bonn, Münster und Wuppertal stehen im Fokus. Dort könnten Grünen-Kandidaten zum Zug kommen.

Grüne rechnen sich Chancen aus

In Aachen, Bonn, Wuppertal und Münster haben Grünen-Kandidaten Chancen, erstmals für die Öko-Partei Oberbürgermeister-Posten in NRW zu erringen. Aber auch bei einigen Stichwahlen sind die Grünen in zentraler Rolle: In Köln unterstützen sie die parteilose Amtsinhaberin Henriette Reker, die wider Erwarten in die Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Andreas Kossiski muss.

In Dortmund haben die Grünen eine Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten Andreas Hollstein ausgesprochen. Hollstein, zuvor Bürgermeister im sauerländischen Altena, tritt gegen den städtischen SPD-Wirtschaftsförderer Thomas Westphal an. Seit Jahrzehnten stellt die SPD in Dortmund den Oberbürgermeister. Eine Niederlage würde die Sozialdemokraten empfindlich treffen.

In Düsseldorf will die CDU den OB-Sessel zurückerobern. Seit 2014 ist der SPD-Politiker Thomas Geisel Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. In der ersten Wahlrunde hatte CDU-Kandidat Stephan Keller, derzeit Stadtdirektor in Köln, die Nase vorn.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland hatte die CDU den ersten Wahlgang am 13. September klar gewonnen. Die Christdemokraten erreichten bei den Wahlen zu Stadträten, Gemeindevertretern und Kreistagen 34,3 Prozent der Stimmen. Die SPD blieb trotz hoher Verluste mit 24,3 Prozent zweitstärkste Kraft.

Die Grünen konnten sich um 8,3 Punkte auf 20 Prozent steigern und erreichten ihr bestes Ergebnis bei einer NRW-Kommunalwahl. Bei der Wahl kam die FDP auf 5,6 Prozent, die AfD auf 5 Prozent und die Linke auf 3,8 Prozent.

Stichwahlen gibt es überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte. (dpa/afp/dts)