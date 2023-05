Oberbayern: Polizei findet toten 15-Jährigen

Ein Jugendlicher springt in einen See (Symbolbild). Foto: iStock

Walchenklamm in Oberbayern: Ein 15-Jähriger verschwindet plötzlich. Später fand die Polizei bei einer großangelegten Suchaktion nur noch den leblosen Körper des Jugendlichen.

In der Walchenklamm in Oberbayern ist ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Rosenheim am Montag mitteilte, hielt sich der Jugendliche aus München am Sonntagnachmittag zum Picknicken und Baden mit drei Freunden beziehungsweise Verwandten im Bereich der Klamm auf. Als er dort verschwand, suchten die Begleiter erfolglos nach ihm und setzten dann einen Notruf ab.

Bei einer großangelegten Suche entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Jugendlichen etwa zwei Stunden später leblos im Wasserbecken der Klamm in einer Tiefe von rund anderthalb Metern.

Nach seiner Bergung durch die Wasserrettung konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Todesumständen und der Todesursache auf. (AFP/mf)