Öffentlichkeitsfahndung in Bayern: 28-jähriger Mann schießt Kontrahenten nieder (O-Ton Polizei)

Nach einem Streit mit Schussabgabe am ersten Weihnachtsfeiertag in einem Mehrfamilienhaus an der Kolpingstraße in Erlenbach am Main fahndet die bayerische Polizei nun öffentlich nach dem 28-jährigen Schützen, einem Bekannten des Opfers.

Dieser hatte einen 41-jährigen Bewohner durch einen Bauchschuss niedergestreckt. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Mann vor dem Hauseingang liegend. Das Opfer kam ins Krankenhaus zur Behandlung, Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter war bereits geflüchtet.

Laut Zeugenangaben war dem Schusswaffengebrauch ein heftiger Streit im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses vorausgegangen. Aktuell deutet vieles auf eine Beziehungstat hin und darauf, dass sich Täter und Opfer persönlich kennen.“ (Polizeibericht)

Nun jagt ihn ein Großaufgebot der Polizei. Die Behörde bittet um Unterstützung der Bevölkerung und veröffentlicht ein Foto des Gesuchten, der in Aschaffenburg wohnt. Laut „Focus“ soll es sich bei dem Mann um Anatol Wolf handeln.

Täterbeschreibung:

Name: Anatol Wolf

Wohnort: Aschaffenburg

Alter: 28 Jahre

Gestalt: 1,78 Meter, schlank

Aussehen: dunkle, kurze Haare



schwarze Jacke und schwarze Hose (Tatzeit)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise über den Notruf 110: „Wer den Mann möglicherweise auf der Flucht beobachtet hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich über Notruf 110 zu melden.“

Die Kripo warnt davor, dass der Tatverdächtige immer noch bewaffnet sein könnte. Zeugen sollen beim Antreffen der Person nicht selbst handeln, sondern den Notruf wählen.

Über ein mögliches Fluchtfahrzeug liegen bisher keine Erkenntnisse vor. (sm)

