Oster-Lockdown: Merkel gesteht Fehler ein – Laschet: „Haben Menschen enttäuscht“

Blitz-Kehrtwende inklusive Bitte um Entschuldigung an die Bürger: Der Beschluss der Kanzlerin Merkel und der Ministerpräsidenten über den „Osterruhe“-Lockdown wurde nach weniger als zwei Tagen zurückgenommen. CDU-Chef Laschet will die „Methoden der Governance“ ändern.

Die sogenannte „Osterruhe“ – der in der Nacht zum Dienstag (23.3.) beschlossene Total-Lockdown, der auch Supermärkte umfassen sollte – hielt nicht lange vor.

Bereits am gestrigen Mittwochvormittag rief Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ministerpräsidenten abermals zusammen und verkündete die Rücknahme des Beschlusses, der für heftigere öffentliche Kritik gesorgt hatte als jede bisherige Corona-Maßnahme zuvor. Zugleich bat Merkel öffentlich die Bürger um Entschuldigung. CDU-Chef Armin Laschet bekannte: „Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht.“

Der Beschluss über die „Osterruhe“ hatte nicht nur Kritik geerntet, weil in einer Phase zunehmender Pandemie-Müdigkeit und steigender Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der Regierung diese ein weiteres Mal zum unpopulären Instrument eines Lockdowns gegriffen hatte. Die Runde aus Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten musste sich zudem noch den Vorwurf gefallen lassen, inkonsequent und vor allem kontraproduktiv zu agieren.

Vor allem das Vorhaben, auch Lebensmittelläden am Gründonnerstag und Karfreitag eine Schließung zu verordnen, ihnen am Karsamstag aber die Möglichkeit zu geben, zu öffnen, rief nicht nur in sozialen Medien und in der politischen Opposition Fassungslosigkeit hervor.

Immerhin sagt jahrzehntelange Lebenserfahrung, dass verlängerte Wochenenden im Allgemeinen und bevorstehende Feste wie Weihnachten oder Ostern im Besonderen auch ohne Pandemie-Bedingungen mit einem erhöhten Ansturm von Käufern auf die Supermärkte verbunden sind.

Ändern sich jetzt Kommunikation und Entscheidungsfindung?

Dieser macht sich regelmäßig bereits an den Tagen vor dem jeweiligen verlängerten Wochenende bemerkbar. Angesichts dieses Erfahrungswerts das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten noch weiter künstlich zu verknappen und durch eine eintägige Unterbrechung des Lockdowns einen zusätzlichen Ansturm am Karsamstag zu riskieren, hätte befürchten lassen, dass sich das Corona-Verbreitungsrisiko möglicherweise sogar noch erhöht.

Dass in Anbetracht dieser Umstände zudem die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen wäre, dass Gerichte die Anordnung kippen, könnte neben dem vehementen öffentlichen Gegenwind ebenfalls dazu beigetragen haben, dass die Politik so schnell zurückruderte.

Die öffentliche Selbstkritik der Kanzlerin und die Bitte um Entschuldigung für Verwirrung und Verunsicherung, die wegen des „Osterruhe“-Beschlusses entstanden sei, haben vielerorts die Frage aufgeworfen, ob diese der Auftakt für eine veränderte Corona-Politik und eine neue Form der Kommunikation mit dem Bürger sein würde.

Kanzlerin soll „zwischenzeitlich kurz eingeschlafen“ sein

Robin Alexander hat sich in der „Welt“ mit dieser Frage befasst. Er schildert, dass Merkel noch am Dienstagnachmittag die Beschlüsse in einem längeren Eingangsstatement verteidigt hatte. Anschließend hätten sich bemerkenswerte Szenen abgespielt:

Obwohl die Fraktionsführung, taktisch geschickt, vor die Debatte darüber eine lange Aussprache über die neuen Transparenzregeln gelegt hatte, schlug der Kanzlerin anschließend großer Unmut entgegen – gegen den sie sich nicht zur Wehr setzte. Übereinstimmend berichteten Teilnehmer, sie habe die Augen geschlossen gehabt, einige meinen sogar, sie schlief zwischenzeitlich kurz ein.“

Merkel hätte noch vor deren Ende die virtuelle Sitzung verlassen. Interessensvertreter hätten das Kanzleramt mit Anfragen bombardiert wie jene, welche Konsequenzen die kurzfristig angeordneten neuen Feiertage für Unternehmen hätten, die Lieferverträge einhalten müssten. Auch die Kirchen hatten nicht damit gerechnet, eines ihrer zentralen Feste im Jahreskreis innerhalb von zehn Tagen auf virtuelle Austragung umstellen zu müssen.

Merkel will weiter gegen Osterurlaub auf Mallorca kämpfen

Dem Bericht der „Welt“ zufolge hätte die Kanzlerin ursprünglich sogar noch weitergehende Maßnahmen angeregt. Auf der Grundlage nicht näher benannter „Expertenmodelle“ habe sie dafür plädiert, die Verbreitung der Corona-Mutationen zu „unterbrechen und verzögern“. Inwieweit diese Modelle dem „ZeroCovid“-Lager zuzurechnen waren, wurde nicht benannt.

Was allerdings durchsickerte, ist, dass Merkel Kurzurlaube über Ostern auf Mallorca unterbinden wollte, ohne jedoch den Ministerpräsidenten erklären zu können, auf welcher Rechtsgrundlage dies konkret vonstattengehen solle. Demgegenüber hätten mehrere Ministerpräsidenten darauf beharrt, Ferienhäuser und Campingplätze in ihren Bundesländern zugänglich zu machen und mit Protokollerklärungen gedroht, aus denen hervorgehen würde, dass sie Reisen im Inland ermöglichen wollten.

Die „erweiterte Ruhezeit“ zu Ostern sollte vor diesem Hintergrund noch zum symbolischen Zeichen werden. Am Mittwoch vollzog Merkel die Kehrtwende und berief die Ministerpräsidenten kurzfristig ein. Ausgerechnet der im Januar neu gewählte CDU-Chef Armin Laschet musste als Ministerpräsident dafür sogar eine Landtagssitzung verlassen, in welcher er die jüngsten Beschlüsse erklären sollte. In diesem Zusammenhang fielen auch Laschets Äußerungen über die erforderliche „Änderung der Governance-Methoden“.

Bouffier: „Jetzt sind wir die Deppen“

In der virtuellen Runde äußerte der CDU-Chef seine Anerkennung für die Korrektur, die von Merkel selbst ausgegangen sei, und schloss sich der Selbstkritik an, indem er erklärte, die Ministerpräsidenten, inklusive er selbst, hätten „den Weg mitgetragen und ihm nicht widersprochen“.

Sein hessischer Kollege Volker Bouffier machte seinem Ärger darüber Luft, dass die Angelegenheit nun auch auf den Ministerpräsidenten lasten bliebe: „Jetzt sind wir die Deppen, und das stört mich.“

Ob die von Laschet geforderte Änderung des Formats in der Entscheidungsfindung stattfinden wird, bleibt zudem ungewiss. Merkels Entschuldigung hatte sich gerade nicht auf die Praxis bezogen, Ministerpräsidentenkonferenzen unter ihrem Vorsitz und allenfalls unter Beiziehung vom Kanzleramt eingeladener Experten als zentrale Instanz anzusehen, um Entscheidungen in der Corona-Politik vorzubereiten. Die nächste Konferenz dieser Art soll am 12. April stattfinden.

Auch das Vorhaben, Mallorca-Urlaube zu unterbinden, ist, wie der „Münchner Merkur“ berichtet, für Merkel nicht vom Tisch. Obwohl sie sich der schwierigen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für einen solchen Schritt bewusst sei, lasse sie derzeit in den zuständigen Ressorts überprüfen, inwieweit ein solcher möglich wäre. In diesem Zusammenhang habe Merkel laut „Bild“ geäußert: „Kann nicht sein, dass man sich nicht 15 Kilometer von Wohnort entfernen soll, aber 1.500 km fliegen darf.“

Merkels Vertrauenskapital „auf der Höhe von Pennystocks“ angelangt

Während einige ihrer politischen Weggefährten und Twitter-Nutzer unter dem Hashtag #SolidaritaetMitMerkel der Kanzlerin für eine zeitnahe selbstkritische Korrektur einer Entscheidung Respekt zollten, sahen andere darin einen weiteren Ausdruck einer Selbstdemontage.

Publizist Gabor Steingart erklärte in seinem „Morning Briefing“, so wie Merkels gestriger Auftritt „sehen Rücktrittserklärungen aus, auch wenn das Wort Rücktritt gestern gar nicht gefallen ist“.

Führungsfähigkeit setze Vertrauen und Gefolgschaft voraus, doch kaum einer aus den Spitzen von Wirtschaft und Politik sei bei Merkel dazu noch bereit: „Ihr Vertrauenskapital, das sie im Laufe ihrer Karriere so fleißig akkumulierte, ist auf das Niveau eines Pennystocks gesunken.“

„Prinzipien deutscher Wertarbeit verraten“

Steingart sieht ihre Corona-Politik, die seit Beginn der Pandemie auf Einschränkungen und Lockdowns setzt, spätestens seit der Zulassung der Impfstoffe und der Verfügbarkeit moderner Schnelltests als nicht mehr evidenzbasiert an.

Während es dem hierzulande immer wieder kritisierten amerikanischen Gesundheitssystem gelungen sei, 130,5 Millionen Dosen zu verimpfen, habe Deutschland nicht einmal ein Zehntel davon geschafft.

Dies trage auch im Ausland zum Verfall des eigenen Ansehens bei: „Die Prinzipien deutscher Wertarbeit, das Gründliche und Solide, das unsere Autos, unsere Software und die deutschen Pharmaprodukte auszeichnet, hat diese Politik nicht reflektiert, sondern verraten.“

Lockdown-Pläne noch nicht in Umfragen eingepreist

Inwieweit die jüngsten Turbulenzen um den Oster-Lockdown der Union in den Umfragen geschadet haben, ist noch ungewiss. In den jüngst veröffentlichten Befragungen sind sie noch nicht eingepreist. CDU und CSU sind jedoch bereits vor der „Osterruhe“-Debatte noch weiter unter Druck geraten.

Im Durchschnitt von sechs Wahlumfragen zur Bundestagswahl war die Union bereits zum gestrigen Mittwoch um weitere 2,6 Prozent auf 27,7 Prozent abgestürzt. Die FDP, die um 0,9 Prozent auf 9,5 zulegen konnte, vermag nicht einmal die Hälfte dessen an Wähleranteil aufzufangen, was die Union einbüßt.

Sonstige Parteien gewinnen in allen Umfragen, die sie ausweisen, ebenfalls an Terrain, wobei vor allem die Freien Wähler, die jüngst in Rheinland-Pfalz in den Landtag gewählt wurden, einen Großteil des Effekts bewirken. Von einem Einzug in den Bundestag sind sie jedoch weit entfernt.

Regierung ohne Union könnte bald möglich werden

Demgegenüber ziehen die Grünen, die auf 21,5 Prozent zulegen konnten, vor allem Lockdown-Befürworter an und Wähler, die persönlich durch Einschränkungen für die Allgemeinheit wenig an Verlust eigener Lebensqualität zu befürchten hätten.

Auch könnte sich der Trend der vergangenen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fortsetzen, wonach Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit sich in einem deutlichen Minus bei der Wahlbeteiligung niederschlagen. Auch davon würden die Grünen profitieren.

Die SPD (17,0) kann prozentual leicht zulegen, die Linkspartei stagniert bei 7,6 Prozent, die AfD kann von Fehlern der Regierung in der Corona-Politik nicht profitieren und verliert mit 10,3 Prozent weiter an Zuspruch. Eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP hätte nach derzeitigem Stand eine Mandatsmehrheit von 51,3 Prozent – wobei allerdings offen bleibt, inwieweit Überhangmandate diese Konstellation aufrechterhielten.

