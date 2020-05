Palmer: „Die Grünen sind meine politische Heimat“

Der parteiintern unter Druck geratene Politiker Boris Palmer will bei den Grünen bleiben. „Die Grünen sind meine politische Heimat“, sagte der Tübinger Oberbürgermeister der „Welt“ vom Mittwoch. „Mein ökologischer Grundkompass passt in keine andere Partei.“ Er hoffe, dass sich die Situation wieder beruhige „und wir in ein paar Wochen anders darauf zurückblicken“.

Palmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit verschiedenen Äußerungen für Empörung innerhalb und außerhalb der Partei gesorgt. Zuletzt war dies der Fall, als er in einem Interview zu den Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise sagte: „Ich sag es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“

Die Grünen-Parteispitze distanzierte sich daraufhin deutlich von Palmer. Die Bundespartei und der baden-württembergische Landesverband wollen gemeinsam Sanktionen gegen ihn prüfen.

Die Frage, ob ihn die Grünen noch einmal zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt machen, hält Palmer aber für offen. Die Fraktion im Gemeinderat habe bei ihrer Sitzung am Montag schließlich nichts Endgültiges beschlossen, betonte er in der „Welt“.

Außerdem berichtete er, dass er gerade auch „großen Zuspruch“ erfahre – unter anderem von vielen Mitgliedern der Grünen-Basis. „Mein E-Mail-Postfach quillt über“, sagte Palmer der Zeitung. (afp)