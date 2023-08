Parteiaustritt: Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen verlässt die SPD

Foto: CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images

Seit 2018 ist sie Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen. Jetzt verlässt die SPD-Politikerin Jutta Steinruck ihre Partei.

Die Oberbürgermeisterin der rheinland-pfälzischen Stadt Ludwigshafen, Jutta Steinruck, ist aus der SPD ausgetreten. „Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich vor einigen Wochen meine Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands beendet“, schrieb Steinruck am Dienstagabend in einer persönlichen Erklärung auf Facebook. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, die SPD sei jahrelang ihre politische Heimat gewesen.

Gründe für diesen Schritt nannte Steinruck nicht. Sie erklärte lediglich, dass es „sehr viele Gründe“ gebe, die sie aber nicht kommentieren wolle. Auf ihre Amtsführung habe ihre Entscheidung keinen Einfluss. Sie habe sich immer als überparteiliche Oberbürgermeisterin von allen Menschen in Ludwigshafen verstanden. „Meine Entscheidungen und Handlungen basieren auf gewissen Grundüberzeugungen und Werten, an denen ich auch mit dem Ablegen des Parteibuchs weiterhin festhalte“, schrieb sie.

Steinruck ist seit 2018 Oberbürgermeisterin der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Anfang 2023 geriet sie bei den Haushaltsverhandlungen unter Druck. Sie legte eine eigene Sparliste für die hoch verschuldete Stadt vor, ruderte später jedoch wieder zurück. Der Haushalt wurde erst im Juni genehmigt. (afp/dl)