Petra Paulsen: Hebt Euren Hintern hoch, sonst ist es zu spät!!! + Video

„Besorgte Lehrerin schreibt an die Bundeskanzlerin: Ihre Migrationspolitik hat sich mehrfach als Trojanisches Pferd erwiesen“. Unter dieser Überschrift erschienvor zwei Jahren der Offene Brief von Patra Paulsen.

Viele Antworten und Reaktionen hat sie seither erhalten, von der Bundeskanzlerin, von Lesern und von anderen Medien, wie dem ZDF. Dessen Show “Wie geht’s Deutschland“ erregte viel Aufsehen ob der „durchgestylten“ Frage-Antwort-Spiele unter Marietta Slomka. Auch Heiko Schrang meldete sich mehrfach mit seinem Youtube-Kanal SchrangTV und verlegte schließlich Anfang 2018 ihr Buch „Deutschland außer Rand und Band“, das geradezu im Galopp zum „SPIEGEL Bestseller“ aufstieg. Epoch Times begleitete ihren Weg mit der Veröffentlichung von weiteren Offenen Briefen und Interviews der „Besorgten Lehrerin“.

In einem Brief (13. August 2016) schrieb sie: „Ich kann einfach nicht mehr… Nein, ich kann einfach nicht mehr täglich die Nachrichten hören, sehen oder lesen, die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Schließlich bin ich (49 Jahre, gebürtige Hamburgerin, verheiratet) zum einen Mutter von drei Kindern (14, 17, 18 Jahre), zum anderen verbeamtete Lehrerin und Personalrätin an einer Hamburger Stadtteilschule, d.h. ich habe sowohl privat wie auch beruflich ein Interesse daran, was in diesem Land geschieht und wie die Zukunft dieses Landes aussehen wird.

Jetzt, in ihrem neuesten Interview mit Heiko Schrang sagt sie – gerichtet an alle Zuschauer – „Hebt Euren Hintern hoch, sonst ist es zu spät!!!“ Was sie damit meint, betrifft unter anderem die Fragen:

Warum immer noch so viele Menschen sich nicht trauen Ihren Mund aufzumachen

Geht es den Menschen in den alten Bundesländern einfach noch zu gut, dass sie gar nicht merken, was hier los ist

Warum Bundestagsabgeordnete „unteririsch“ und absolut „realitätsfremd“ sind

Was hinter der Gender-Bewegung steckt

Warum die meisten Politiker in einem Elfenbeinturm fern der Realität sitzen

Ob die Jugend in einer Blase lebt

Warum es wichtig ist alles zu hinterfragen

