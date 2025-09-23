Logo Epoch Times

Aufruf zu Besonnenheit

Pistorius weist „leichtfertige Forderungen“ nach Abschuss russischer Flugzeuge zurück

Besonnenheit und Stärke schließen sich für Verteidigungsminister Pistorius nicht aus. Er ging damit auf Forderungen ein, künftig entschlossener auf Verletzungen des NATO-Luftraums zu reagieren.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (r) während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwedischen Verteidigungsminister Pal Jonson in Berlin am 23. September 2025.

Foto: John MacDougall/AFP via Getty Images

Redaktion
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Forderungen nach einem Abschuss russischer Flugzeuge zurückgewiesen.
„Leichtfertige Forderungen danach, irgendwas vom Himmel zu holen oder nochmal ein besonderes Zeichen der Stärke zu setzen, helfen gerade am allerwenigsten“, sagte Pistorius nach einem Treffen mit seinem schwedischen Amtskollegen Pal Jonson in Berlin.

Für Besonnenheit

Benötigt würden stattdessen „Ruhe, Klarheit und Besonnenheit und angemessenes Reagieren“, fügte Pistorius an.
Die Nachfrage eines Journalisten beantwortete der Bundesverteidigungsminister mit einer Gegenfrage: „Seit wann schließen sich Besonnenheit und Stärke denn aus?“ Beides passe „sehr gut zusammen“, sagte Pistorius. „Wenn ich stark bin und wenn ich weiß, was ich kann und was ich will und was ich tun muss, dann kann ich mir erst recht Besonnenheit erlauben oder muss sie zur Anwendung bringen.“
Pistorius ging damit auf Forderungen ein, künftig entschlossener auf Verletzungen des NATO-Luftraums durch Russland zu reagieren. Unter anderem hatte sich der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt im Zweifelsfall für den Abschuss russischer Kampfjets ausgesprochen.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte zuvor, das Bündnis werde „alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel“ zur Abwehr von Bedrohungen einsetzen. (afp/red)

