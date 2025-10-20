Logo Epoch Times

Aufrüstung für die NATO

Pistorius will weitere 15 F-35-Kampfjets in den USA bestellen

Neben Eurofightern will Verteidigungsminister Pistorius auch F-35-Kampfjets kaufen. Für weitere Maschinen plant er 2,5 Milliarden Euro ein. Ziel ist die militärische Überlegenheit in der Luft.

Die Bundeswehr soll weitere F-35A Kampfjets erhalten.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Deutschland will in den USA weitere 15 Kampfjets vom Typ F-35 bestellen. In einer vertraulichen Vorlage für den Bundestag ist die entsprechende „Ergänzungsbeschaffung von Luftfahrzeugen des Typs F-35A“ bereits als militärisches Vorhaben des Verteidigungsministeriums gelistet, berichtet der „Spiegel“.
Für die 15 Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin kalkuliert das Ministerium von Boris Pistorius laut dem Papier ein Budget von 2,5 Milliarden Euro ein. Bisher hat die Bundeswehr 35 Modelle des Kampfjets der fünften Generation bestellt, die ersten der georderten F-35 sollen 2027 bei der Luftwaffe eintreffen.
Aus Sicht der Bundeswehr ist die Beschaffung von weiteren F-35 unabdingbar. In Sicherheitskreisen hieß es, nur durch die größere F-35-Flotte könne die Bundeswehr die deutschen Zusagen bei der NATO erfüllen.
Mehr dazu
Um die Luftwaffe aufzurüsten, hat die Bundeswehr kürzlich bereits 20 weitere Kampfjets vom Typ Eurofighter bestellt. Das Bündnis hat seine Verteidigungs- und Abschreckungspläne wegen der russischen Bedrohung deutlich verstärkt.
Die militärische Überlegenheit in der Luft gilt als zentrales Element des neuen Konzepts, das von den Staats- und Regierungschefs beim NATO-Gipfel in Den Haag beschlossen worden war. (dts/red)

