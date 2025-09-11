Politiker blicken mit Sorge auf die Türkei - drei Fernsehsender beschlagnahmt

Nach der jüngsten Eskalation in der Türkei wächst auch in Deutschland der Unmut über das Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegen die größte türkische Oppositionspartei CHP.

Aktuell geht die türkische Justiz stark gegen die CHP vor. Der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu sitzt seit dem Frühjahr aufgrund von Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Am 8. September stürmte die Polizei die Parteizentrale der CHP in Istanbul.

Drei Fernsehsender beschlagnahmt

Heute übernahmen die Behörden im Zuge von Ermittlungen gegen zehn Führungskräfte eines Großkonzerns die Kontrolle über drei Fernsehsender.

Demnach ordnete die Staatsanwaltschaft des Istanbuler Stadtteils Kücükcekmece die Festnahme des 121 Unternehmen umfassenden Konzerns Can Holding wegen „Betrugs, Steuerhinterziehung und Geldwäsche“ an. Die Vermögenswerte der Can-Unternehmen, darunter drei Sender, seien beschlagnahmt worden.

Der Großkonzern Can Holding umfasst Tankstellen, Schulen und eine private Universität. Im Dezember 2024 hatte er die drei Sender „Habertürk“, „Show TV“ und „Bloomberg HT“ übernommen. Zu den Beschuldigten gehören die drei Can-Topmanager Mehmet Sakir Can, Kemal Can und Kenan Tekdag.

CDU: Türkei verspielt Erfolg

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, sagte „T-Online“: „Meine Sorge um die türkische Demokratie ist sehr groß.“

Die Aussöhnung mit den Kurden biete gewaltiges Potenzial für die Türkei, „demokratisch, sicherheitspolitisch und gesellschaftlich. Diesen Erfolg verspielt man nun auf anderer Front durch völlig unbotmäßiges Vorgehen gegen eine legitime Oppositionskraft.“ Er ergänzte: „Die Türkei muss zu einer Normalität finden, sie scheint innenpolitisch im steten Ausnahmezustand. Das hemmt dieses so starke Land.“

Türkische Polizisten blockieren während einer Demonstration in Istanbul am 8. September 2025 den Eingang zum Quartier der größten Oppositionspartei „Republikanische Volkspartei“ (CHP) in Istanbul. Kurz zuvor hatte ein Gericht deren Führung abgesetzt und einen Nachfolger ernannt. Foto: Kemal Aslan/AFP via Getty Images

SPD: „Kein Interesse an freien Wahlen“

Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic. „Die immer härteren Maßnahmen gegen die größte Oppositionspartei CHP stellen eine erhebliche Gefahr für die türkische Demokratie dar. Die Instrumentalisierung der Justiz und in der Folge jetzt das Verbot von Parteiversammlungen und die Abriegelung der Parteizentrale in Istanbul sind Ausdruck eines autoritären Kurses, den wir entschieden verurteilen“, so Ahmetovic.

„Damit zeigen die politisch Verantwortlichen, dass sie kein Interesse an freien und unabhängigen Wahlen in der Türkei haben, da sie um ihre Mehrheit fürchten müssen.“

Noch deutlicher wird der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Max Lucks. „Präsident Erdoğan hat nicht nur den türkischen Staat nach seinem Geschmack umgebaut, nun wird mit der vollen Härte der politisierten Justiz auch die Opposition seiner Personalpolitik ausgesetzt“, sagte er „T-Online“. „Das hat nichts mit einer demokratischen Staatsführung zu tun.“

Soll Deutschland reagieren?

Uneinig sind sich Regierungskoalition und Opposition vor allem mit Blick auf eine mögliche Reaktion auf die Entwicklungen in der Türkei.

„Deutschland muss gar keine Maßnahmen treffen, will es gar nicht. Wir wollen die Türkei enger an uns binden, es ist die türkische Regierung, die sich durch die Maßnahmen gegen die Opposition entfernt“, warb CDU-Politiker Hardt für Zurückhaltung.

„Sie bestraft sich selbst, indem Investoren sich abwenden, Touristen das Land weniger frequentieren und die Migration junger gebildeter Türken ins Ausland zunimmt.“

Das kritisieren die Grünen. „All das kann Präsident Erdoğan machen, da lautstarke Kritik und echte Maßnahmen, die seinen Gefolgsleuten wehtun, ausbleiben“, erklärte Lucks.

„Die deutsche Bundesregierung geht sogar dazu über und gibt den Export von Eurofightern frei. Da fragt man sich, welches Interesse die Bundesregierung mit ihrer Türkeipolitik verfolgt. Mit solchen Maßnahmen steht sie nicht auf der Seite der demokratischen Kräfte.“ (dts/red)