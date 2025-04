Polizei erschießt Mann bei Einsatz in Baden-Württemberg

In Schramberg in Baden-Württemberg haben Polizeibeamte einen Mann bei einem Einsatz getötet. Der 48-Jährige habe zuvor die Polizisten mit einer Waffe bedroht und die Aufforderung, diese Waffe niederzulegen, ignoriert, erklärte das Landeskriminalamt am Mittwoch. Daraufhin hätten die Beamten von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Rettungsdienst habe den Mann nicht mehr retten können.

Der 48-Jährige war zuvor aus einer neurologischen Fachklinik in Rottweil verschwunden. Die Polizei habe sich auf die Suche nach ihm gemacht und ihn im Garten seiner Wohnung in Schramberg angetroffen, teilte das Landeskriminalamt mit.

Der Mann sei in der Vergangenheit wegen Rohheits- und Eigentumsdelikten sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in mehreren Strafverfahren verurteilt worden, hieß es weiter. Die Ermittlungen zu dem polizeilichen Schusswaffengebrauch werden durch das Landeskriminalamt geführt. (afp/red)