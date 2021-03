Polizei gegen private Veranstaltungen: Einsätze in Saarbrücken und Freiburg

Einer Geburtstagsfeier mit dutzenden Gästen hat die Polizei in Saarbrücken in der Nacht zum Sonntag ein Ende bereitet. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie kurz vor Mitternacht über die Party im Keller eines Mehrfamilienhauses informiert. Bereits vor dem Haus waren „laute Musik, Mikrofondurchsagen und Partygegröle“ zu hören.

Im Keller stießen Polizisten auf 35 Menschen, die entgegen der Coronaregeln feierten. Viele von ihnen versuchten anschließend, falsche Adressen anzugeben. Die Party wurde aufgelöst, gegen die Gäste wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den ausgesprochenen Platzverweisen kamen sie teils nur widerwillig nach.

Auch in Freiburg in Baden-Württemberg war die Polizei wegen einer größeren Veranstaltung in einer Gaststätte im Einsatz. In einem Lokal im Stadtteil Haslach wurden 29 Menschen angetroffen.

Der Durchsuchungseinsatz fand „im Rahmen eine Ermittlungsverfahrens“ statt, zudem die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machte.

Frankreich: Polizisten räumen volle Seine-Quais in Paris

Aufgrund des großen Andrangs bei schönem Wetter an den Ufern der Seine ist auch die Polizei in Frankreich am Samstagnachmittag eingeschritten.

Da sich die meisten Menschen nicht an die Corona-Abstandsregeln hielten, mussten sie die Seine-Quais in der französischen Hauptstadt verlassen. Die Zugänge zum Ufer wurden nach der Räumung blockiert, so dass niemand mehr vor der ab 18 Uhr geltenden Ausgangssperre dorthin konnte.

Bereits an den vorangegangenen Wochenenden hatten sich zehntausende Menschen bei strahlender Sonne auf den Seine-Quais gedrängt. Daraufhin wurde am Freitag ein Alkoholverbot für die Uferpromenaden verhängt, um den Andrang an diesem Wochenende zu begrenzen. Doch auch wenn sich die meisten Menschen an das Alkoholverbot hielten, zog es sie dennoch an die Ufer der Seine. (afp)

