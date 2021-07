Polizei: Helfer sollen nicht mehr mit eigenem Auto ins Hochwassergebiet „Ahrtal“ reisen

Angesichts völlig überlasteter Zufahrtsstraßen zu den Überschwemmungsgebieten haben Polizei und Krisenstab an die Bevölkerung appelliert, nicht mehr zu freiwilligen Hilfseinsätzen in das Hochwassergebiet mit eigenem Fahrzeug zu reisen. Wer ins Ahrtal möchte, um zu helfen, soll möglichst die Shuttle-Busse nutzen, erklärt die Koblenzer Polizei.

Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung sei „weiterhin überwältigend und ungebrochen“, teilte das Polizeipräsidium im rheinland-pfälzischen Koblenz am Samstag mit. Jedoch seien dadurch sämtliche Zufahrtsstraßen zum Ahrtal sowie Straßen im Katastrophengebiet selbst „völlig überlastet“.

Daher stünden auch Baumaschinen, die für den Straßen- und Brückenbau sowie für die Trinkwasserversorgung benötigt würden, im Stau, warnte die Polizei. Fahrzeuge für den Abtransport von Müll und Bauschutt sowie Rettungsfahrzeuge kämen ebenfalls nicht durch.

Im Kreis #Ahrweiler herrscht seit dem Morgen ein Verkehrschaos. Laut Polizei kommen zu viele private Helfer mit dem eigenen Auto. Alle Zufahrten seien verstopft und es gebe lange Staus, hieß es. Das behindere auch die Hilfsmaßnahmen im Ahrtal, sagte die Polizei dem SWR. #RLP https://t.co/R44clbkcwe — SWR Aktuell RP (@SWRAktuellRP) July 24, 2021

„Sowohl der Krisenstab als auch die Polizei appellieren dringend an alle Helfer, sich heute nicht mehr auf den Weg ins Katastrophengebiet zu machen“, hieß es in der Mitteilung weiter. An anderen Tagen und an anderer Stelle werde die Hilfe aber „dankend entgegengenommen werden“.

Während am Anfang, laut Berichten, zunächst Landwirte, örtliche Unternehmer und einheimische Kräfte die treibenden Kräfte bei den Aufräumaktionen waren, ist man später dann gemeinsam mit Kräften der Bundeswehr, des THW und andere Einsatzgruppen aktiv.

Nicht jede Tätigkeit #Amtshilfe #Hochwasser im #Ahrtal hat etwas mit einer Schaufel oder einem Bagger zu tun. Während erstere manuell betrieben wird, benötigt letzterer vor allem eines #Treibstoff und eine mobile Tankstelle. #Bundeswehr pic.twitter.com/yUCtxsSKt7 — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) July 24, 2021

#ICYMI – #Hochwasser Das Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat es besonders schwer getroffen. Hier arbeiten Bewohner, THW, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, viele freiwillige Helfer aus ganz Deutschland und die #Bundeswehr Hand in Hand. #Amtshilfe pic.twitter.com/iDAs0T385L — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) July 22, 2021



