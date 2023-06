Polizei warnt: Vorsicht vor umherlaufendem weißen Pfau

Ein Pfau sorgt aktuell Jena für Wirbel. Die Polizei warnt, vorsichtig zu sein.

Die Polizei in Thüringen fahndet nach einem ungewöhnlichen Tier: Ein weißer Pfau mache derzeit Jena unsicher, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Demnach wurde das weiße Tier zuletzt häufiger am nördlichen Stadtrand in der Nähe einer Bundesstraße gesehen. Es bewegte sich im Bereich einer Gartenanlage und auf einem gegenüberliegenden Feld.

Am Dienstagabend machte es sich der Pfau mitten auf der Bundesstraße bequem, sodass einige Autofahrer anhalten mussten. Bislang sei es noch nicht gelungen, das Tier wieder einzufangen. Die Beamten mahnten zur Vorsicht im Norden der Stadt. Sie riefen zudem bei Sichtungen des Tiers dazu auf, die Polizei zu rufen. (afp/er)