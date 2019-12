Polizei räumt Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz

Die Polizei hat am Samstagabend den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz geräumt. Der Weihnachtsmarkt wurde geräumt, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen, wie die Berliner Polizei im Onlinedienst Twitter mitteilte. Im Zusammenhang mit dem Einsatz habe auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorzeitig beendet müssen.

Alle Besucher hätten den Weihnachtsmarkt „ruhig und besonnen verlassen“, erklärte die Polizei in einem weiteren Tweet. Die Beamten könnten nun damit beginnen, den Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche abzusuchen.

Vor fast genau drei Jahren, am 19. Dezember 2016, war der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gerast. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet. (afp)

Hier ein kurzes Video von der Räumung:

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/mMnBemGzvEw“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen></iframe>