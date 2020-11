AfD-Bundesparteitag in Kalkar: Polizei bereitet sich auf Auseinandersetzung mit Gegendemonstranten vor

Rund um den AfD-Bundesparteitag am Wochenende in Kalkar will die Polizei hunderte Beamte „zur Bewältigung der Lage“ einsetzen. Nach derzeitiger Planung sollen rund um die Uhr Polizisten im Einsatz sein, um sowohl den geordneten Verlauf des Bundesparteitags als auch den der angemeldeten Gegendemonstrationen zu gewährleisten, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Der Einsatz wird demnach von mehreren Polizeibehörden unterstützt.

Für die Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag am Freitag und Samstag im Bereich des Wunderlands Kalkar seien rund tausend Teilnehmer angemeldet. Die Polizei gehe von einem friedlichen Verlauf aus. In der Vergangenheit kam es durch gewaltbereite Gegendemonstranten am Rande von AfD-Veranstaltungen immer wieder zu Zwischenfällen. Die Stadt Kalkar werde die Einhaltung der Corona-Auflagen in Abstimmung mit der Polizei überprüfen, heißt es weiter.

Auf dem Bundesparteitag will die AfD ihr Rentenkonzept beraten. Wegen der Schwierigkeiten bei der Suche nach einem gemeinsamen Konzept wurde das Treffen zunächst auf April 2020 vertagt und schließlich coronabedingt weiter verschoben. (afp)