Zwei Festnahmen bei Fahndung nach RAF-Mitgliedern Garweg und Staub in Berlin

Die Polizei hat bei einem Großeinsatz in Berlin im Zusammenhang mit der Fahndung nach den gesuchten früheren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub zwei Männer festgenommen. Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts Niedersachsen am Sonntag sagte, ist die Identität der beiden Männer noch unklar. Diese müsse jetzt geprüft werden.

Es fielen Schüsse

Die Sprecherin bestätigte Informationen der „Bild“-Zeitung über Schüsse bei dem Einsatz. Es handle sich um „Schussgeräusche im Zusammenhang mit einer Türöffnung“.

Der Einsatz im Stadtteil Friedrichshain dauerte am Sonntag an. Neben Beamten der Berliner Polizei und des niedersächsischen Landeskriminalamts ist auch das Bundeskriminalamt mit Einsatzkräften beteiligt. Der Einsatz begann gegen 7:30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße.

Das LKA hatte zuletzt die Fahndungsmaßnahmen um die gesuchten früheren RAF-Mitglieder Garweg und Staub in und um Berlin deutlich intensiviert. Hintergrund ist die Festnahme der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette am vergangenen Montag in Berlin.

Überfälle zur Finanzierung des Lebensunterhalts

Garweg, Staub und Klette sollen gemeinsam bewaffnete Überfälle verübt haben, um ihr mehr als 30 Jahre andauerndes Leben im Untergrund zu finanzieren. Die Ermittler vermuten, dass sich auch die beiden gesuchten Männer in Berlin aufhalten könnten.

Die mit sechs Haftbefehlen gesuchte Klette war in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden und kam nach einer Identifizierung durch Fingerabdrücke in Untersuchungshaft. Die mittlerweile 65 Jahre alte Frau soll jahrelang unerkannt in Berlin gelebt haben. (afp)