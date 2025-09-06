Logo Epoch Times

vor 27 Minuten

Spahn: AfD würde mich vor Gericht stellen

vor einer Stunde

Autor Stuckrad-Barre: Literaturbranche „von Langweilern“ geprägt

vor 2 Stunden

Höhere Sozialabgaben für Gutverdiener ab 2026 geplant

vor 2 Stunden

Spahn will Mitte-Rechts-Kurs der Koalition - Für Einschnitte bei Bürgergeld

vor 3 Stunden

Mercedes-Chef Källenius fordert Abkehr vom EU-Verbrennerverbot

vor 3 Stunden

Israelische Armee: Bewohner von Gaza sollen in „humanitäre Zone“ im Süden gehen

vor 4 Stunden

Abschied von Armani: Lange Schlangen am Sarg

vor 4 Stunden

Essener Messerattacke: Mordkommission ermittelt

vor 5 Stunden

Selenskyj über Treffen mit Putin: Er kann nach Kiew kommen

vor 5 Stunden

RWE sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

Logo Epoch Times
Keine Abwanderung

Porsche will nicht in den USA produzieren

Die US-Zölle machen den Export deutscher Autos in die USA teurer. Die Produktion nach Nordamerika zu verlegen, könnte sich also finanziell lohnen. Das sagt Porsche zu entsprechenden Spekulationen.

top-article-image

Die USA sind ein wichtiger Markt für den Autobauer - produzieren will er dort aber nicht. (Archivbild)

Foto: Thomas Müller/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Einer Autoproduktion in den USA hat der deutsche Sportwagenbauer Porsche vorerst eine Absage erteilt. Trotz der durch die US-Zölle gestiegenen Exportkosten sei das Unternehmen mit der aktuellen Herkunft der Fahrzeuge sehr zufrieden, sagte Nordamerika-Chef Timo Resch dem „Handelsblatt“. „Deswegen gibt es keine unmittelbaren oder konkreten Pläne, in eine lokale Produktion einzusteigen.“
Angesprochen auf andere Optionen, etwa eine Produktion in einem bestehenden Werk einer VW-Tochter oder eine reine Endmontage fertiger Teile in den USA, sagte Resch: „Für beides gibt es bei Porsche aus unserer Sicht keine konkreten Pläne und keinen unmittelbaren Bedarf.“ Das liege auch daran, dass die Stückzahlen bei Porsche deutlich niedriger seien als etwa bei Audi. „Auch daher ergibt eine lokale Fertigung aus Kostensicht nach aktuellem Stand keinen Sinn.“
Mehr dazu

Warum überhaupt in den USA produzieren?

Die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Zölle für Autoimporte machen den Verkauf in Deutschland produzierter Autos in den USA für die Hersteller deutlich teurer. Noch gilt ein veralteter Zollsatz von 27,5 Prozent. Er soll aber rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent sinken – immer noch mehr als vor dem Handelskonflikt. Wie teuer die Zölle den Autobauer kommen, sagte Resch nicht, aber es handele „sich um einen signifikanten Betrag“.
Branchenexperten rechnen mittelfristig mit Produktionsverlagerungen von deutschen Auto-Herstellern in Richtung USA. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.