Proplästinenser-Demos in Berlin – Anfeindungen gegen Presse

Eine der Kundgebungen verlief störungsfrei, eine weitere nahezu störungsfrei. Bei der dritten Versammlung in der Müllerstraße mussten Polizisten jedoch wiederholt eingreifen.

Presse an der Arbeit gehindert

Bei der Veranstaltung in der Müllerstraße unter dem Motto „Stop Deportation“ mit bis zu 320 Teilnehmern behinderten Pressevertreter zunächst durch das Vorhalten von Tüchern an ihrer Arbeit und griffen sie später verbal an. Es kam zu teils aggressiven Wortgefechten zwischen Journalisten und Demonstranten, die ohne weitere Folgen blieben.

Personen mit verbotenen Kennzeichen in Form von roten Dreiecken als Tattoo, Ohrring oder auf einer Regenbogenflagge wurden vorübergehend festgesetzt. Es gab polizeifeindliche Rufe. Später setzte die Polizei nach eigenen Angabe auch Schieben, Drücken und vereinzelt „gezielte Faustschläge“ ein, um die Lage zu kontrollieren.

Bei Festnahmen im Zusammenhang mit den verbotenen Kennzeichen versuchten einige, diese zu stören oder zu verhindern. Eine Person, die eine Flasche auf Einsatzkräfte warf, ohne zu treffen, wurde identifiziert.

Zehn Menschen zeitweise festgenommen

Bei einer Demonstration am Neptunbrunnen mit dem Titel „Solidarität mit Palästina – Stoppt den Gaza-Genozid – Keine Waffenlieferungen an Israel“ nahmen bis zu 120 Menschen teil. Ein Redner skandierte anfangs den verbotenen Ausruf „From the river to the sea“, woraufhin die Polizei ihn festnahm.