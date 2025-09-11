Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Reeder melden mehr hybride Angriffe auf Schiffe in der Ostsee

vor 21 Minuten

Heute im Bundestag: Regierung will Kompetenzen von Pflegekräften erweitern

vor einer Stunde

Kurzfristige Absage des Konzerts: Entsetzen nach Ausladung von Dirigent Shani

vor 2 Stunden

Schiffsbrände: Versicherungsbranche fordert strengere Vorgaben für E-Auto-Transport

vor 2 Stunden

Urteile gegen AfD-Politiker Björn Höcke wegen NS-Parole rechtskräftig

vor 2 Stunden

Schrillende Handys und heulende Sirenen: Behörden testen Alarmsysteme für Notfall

vor 2 Stunden

Mbappé: Meine Kinder sollen Abstand vom Profifußball nehmen

vor 2 Stunden

Miersch: SPD ist bereit für Sozialreformen mit „Einschnitten“

vor 2 Stunden

Bundestag genehmigt Durchsuchung bei AfD-Abgeordnetem Krah

vor 4 Stunden

Etwas weniger Gäste in deutschen Hotels

Logo Epoch Times
Entwurf des Bundesjustizministeriums

Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten

Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.

top-article-image

Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)

Foto: Peter Steffen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Wer durch ein fehlerhaftes Produkt Schaden nimmt, soll künftig in vielen Fällen leichter Schadenersatz vom Hersteller verlangen können. Das sieht ein Entwurf des Bundesjustizministeriums vor, der den Ländern und betroffenen Verbänden jetzt zur Stellungnahme zugegangen ist.
Ein wichtiger Punkt: Auch Schäden, die durch fehlerhafte Software und Updates sowie durch KI-Systeme entstehen, sollen generell in die Produkthaftung einbezogen werden. Ausgenommen hiervon ist demnach Open-Source-Software, „die außerhalb einer Geschäftstätigkeit entwickelt oder bereitgestellt wird“.
Bei der Produkthaftung berücksichtigt werden laut Entwurf künftig auch verbundene digitale Dienste, wie etwa Verkehrsdaten für das Navigationssystem eines autonomen Fahrzeugs. Mit dem Entwurf soll die neue EU-Produkthaftungsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden.
Mehr dazu

Und wenn der Hersteller bei Online-Käufen nicht greifbar ist?

Die neuen Regelungen sollen es Verbrauchern zudem leichter machen, ihre Ansprüche auch dann geltend zu machen, wenn der Hersteller außerhalb der Europäischen Union seinen Firmensitz hat und nicht greifbar ist.
Unter bestimmten Voraussetzungen sollen dann etwa auch Lieferanten beziehungsweise Importeure haften.
Auch Betreiber von Online-Plattformen sollen dann, wenn die Kunden aufgrund der Darstellung des Angebots davon ausgehen können, dass das Produkt von der Plattform selbst oder von einem ihrer Aufsicht unterstehenden Nutzer stammt, in die Pflicht genommen werden können.

Wer haftet bei „Upcycling“-Produkten?

Klargestellt wird in dem Entwurf außerdem, dass dann, wenn ein Produkt, das bereits in Gebrauch war und dann umgestaltet wird – etwa durch sogenanntes Upcycling – die Produkthaftung auf denjenigen übergeht, der es umgestaltet hat.
Für  Verbraucher soll es generell etwas leichter werden, ihre Schadenersatzansprüche gegenüber einem Hersteller geltend zu machen.
Die geplante Änderung sieht vor, dass Unternehmen auf Anordnung des Gerichts bestimmte Beweismittel offenlegen müssen. Die Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen blieben jedoch effektiv geschützt, betont das Justizministerium. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.