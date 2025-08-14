Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Bundeswehr: „Volkswagen könnte auch Panzer bauen“ – Thyssenkrupp punktet in Marinesparte

vor 33 Minuten

Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London

vor einer Stunde

100 Tage Koalition: Großteil sieht Zusammenarbeit von Union und SPD eher negativ

vor einer Stunde

Neuer Rekordkurs: Bitcoin übersteigt 124.000 Dollar

vor einer Stunde

Umfrage: Deutsche ohne hohe Erwartungen an Treffen zwischen Trump und Putin

vor 2 Stunden

Bundesländer wollen Zahl der Abschiebehaftplätze erhöhen

vor 2 Stunden

SPD-Landräte wollen Sozialleistungen für Flüchtlinge als Darlehen – ähnlich dem Bafög

vor 2 Stunden

Missbrauchsaffäre um Mohamed Al-Fayed: Fast 150 Meldungen bei der Polizei eingegangen

vor 3 Stunden

NGOs: Israelische Vorschriften verhindern Hilfslieferungen in den Gazastreifen

vor 3 Stunden

Waldbrände: Spanien fordert offiziell EU-Hilfe an – Griechenland dämmt Brände vor Patras ein

Logo Epoch Times
Armutsquote bei 15,5 oder 16,6 Prozent?

Protestbrief: Forscher fürchten Manipulation der Armutsquote

30 Armutsforscher sind besorgt über die neue Methode zur Berechnung der Armutsquote durch das Statistische Bundesamt. Die Statistiker begründen ihre Umstellung mit der EU-weiten Vergleichbarkeit – und beziehen Auskunftspflichtige Einkommen besser mit ein. Das betrifft staatliche Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, BAföG, Pflege- oder Wohngeld.

top-article-image

Insgesamt waren im Jahr 2023 EU-weit rund 19,9 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, so das Bundesamt für Statistik.

Foto: Moore Media/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

30 Armutsforscher wie der langjährige Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, oder der Kölner Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge werfen dem Statistischen Bundesamt vor, die Armutsquoten in Deutschland klein rechnen zu wollen.
In einem Protestbrief an die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, über den die Zeitungen des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ berichten, beklagen sie, dass die Statistiker ihre Berechnungsmethode auf eine Variante (EU-SILC/MZ-SILC) reduziert und die Ergebnisse einer anderen Variante (MZ-Kern) von der Homepage gelöscht hätten.

Armutsquote bei 15,5 oder 16,6 Prozent?

Schneider sagte den Zeitungen, der Vorgang sei „brisant“, da nach der verbliebenen Berechnungsmethode die Armutsquote deutschlandweit 2023 bei 15,5 Prozent lag, nach der nun gelöschten aber bei 16,6 Prozent.
„Das heißt, nach den nun nur noch ausgewiesenen Zahlen ist die Armut mal eben um mehr als 1 Millionen Menschen geringer. Da drängt sich schon die Frage nach Manipulation oder doch zumindest einem interessengeleiteten Vorgehen auf.“
Mehr dazu
Dass die Ergebnisse der zweiten Berechnungsmethode nicht mehr veröffentlicht würden und nach Darstellung der Autoren sogar rückwirkend gelöscht wurden, betrachten die Unterzeichner „als einen nicht akzeptablen Eingriff in die wissenschaftliche Freiheit“.
Es grenze „an behördliche Willkür, wenn ein Bundesamt Ergebnisse von allgemeinem wissenschaftlichen und öffentlichen Interesse zurückhält und damit die gesamte Fachdiskussion und öffentliche Rezeption beschnitten werden“. Womöglich sollten diese Ergebnisse auch „in eine bestimmte Richtung gelenkt werden“. Die Autoren des Briefes fordern Brand auf, die Entscheidung rückgängig zu machen.

Statistiker: Wir stellen auf EU-Vergleichbarkeit um

Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat. Die Berechnungsmethoden unterscheiden sich insbesondere bei der Definition und Erfassung des Haushaltsnettoeinkommens.
Das Statistische Bundesamt begründet die Umstellung mit einer EU-weiten Vergleichbarkeit. Bei dieser Methode würden die Einkommensarten jeweils einzeln und ausführlich abgefragt, statt nur als Gesamtsumme, so die Behörde.
Mehr dazu
So könne eher als im bisherigen Verfahren vermieden werden, dass Auskunftspflichtige Einkommen, die insbesondere nicht aus Erwerbsarbeit stammen, unabsichtlich unberücksichtigt ließen. Das betreffe zum Beispiel staatliche Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, BAföG, Pflegegeld oder Wohngeld.
Die Armutsforscher lassen das nicht gelten. Die Ansicht, wonach die neue Methode methodisch überlegen sei, sei in der Fachwelt speziell unter dem Aspekt der Berechnung von Einkommensarmut in der Fachwelt nicht ungeteilt, kritisieren sie in ihrem Protestbrief. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.