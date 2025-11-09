Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Drei Tote durch Riesenwellen auf Teneriffa - Drei Deutsche unter den Verletzten

vor 2 Stunden

BBC-Chef tritt nach Kritik an Bearbeitung von Trump-Aussagen zurück

vor 3 Stunden

Paris: Ermittlungen nach Konzert-Protest gegen israelisches Orchester

vor 4 Stunden

Schülerzahl steigt bis 2032 insgesamt weiter an - große regionale Unterschiede

vor 4 Stunden

IW: Jeder zweite Euro aus Sondervermögen zweckentfremdet

vor 4 Stunden

SPD will bei Einkommensteuersenkung auch Gutverdiener entlasten

vor 4 Stunden

Pariser Gericht prüft Antrag von Ex-Präsident Sarkozy auf Freilassung unter Auflagen

vor 5 Stunden

US-Verkehrsminister warnt vor massivem Flugchaos wegen Haushaltssperre

vor 5 Stunden

Spahn kündigt „regelmäßigen China-Check“ zu Abhängigkeiten Deutschlands an

vor 6 Stunden

Heftige Kritik wegen Russlandreise: AfD-Politiker weisen Vorwürfe zurück

Logo Epoch Times
Sechsfacher Mord – 338-facher Mordversuch

Prozess um Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt startet

Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

top-article-image

Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten beginnt vor dem Landgericht der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt am Montag (09.30 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.
Dem 51-jährigen Taleb A. werden unter anderem sechsfacher Mord und 338-facher versuchter Mord vorgeworfen. Der aus Saudi-Arabien stammende Angeklagte soll am 20. Dezember vergangenen Jahres mit einem Mietwagen über den stark besuchten Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren sein und zahlreiche Menschen erfasst haben.
Ein neunjähriger Junge und fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren starben, mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.
Mehr dazu
Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg handelte Taleb A. aus Frust im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten.
Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Wegen der Vielzahl an Prozessbeteiligten und Medienvertretern mietete das Landgericht eine Leichtbauhalle für die Verhandlung an. Zunächst wurden Termine bis März festgelegt.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.