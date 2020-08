Quarantäne für Dreijährige: Märkischer Kreis droht Mutter bei Zuwiderhandeln mit Gewalt und Geldstrafe

Der Mutter eines dreijährigen Mädchens wurde von den Behörden mit Gewaltanwendung gedroht, sollte sie ihr Kind nicht in die vorgeschriebene Quarantäne schicken.

Der Fall um die Quarantäne einer Dreijährigen im Märkischen Kreis ereignete sich bereits vergangenen Freitag, hat aber nichts an Brisanz verloren.

Die Corona-Pandemie ist eine echte Herausforderung für Familien. Kinder die von ihren Freunden isoliert sind – am Schulhof oder im Kindergarten nicht miteinander spielen dürfen. Und Eltern die nicht wissen, wie sie ihre Kleinen den ganzen Tag beschäftigen sollen.

Und, obwohl es schwierig ist, richtet sich die Mehrheit der Bürger nach den Corona-Verordnungen der Regierung. Doch der Märkische Kreis in Nordrhein-Westfalen, scheint es mit diesen Maßnahmen etwas übertrieben zu haben. Zumindest könnte man das annehmen, wenn man sich den Fall einer jungen Mutter aus Nachrodt-Wiblingwerde ansieht.

Die dreijährige Tochter der 39-Jährigen musste in Quarantäne, da sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte. Nach Angaben der „WAZ“ wäre die Nachricht für die Mutter noch ertragbar gewesen, aber der Ton, in dem die per Post zugeschickte Ordnungsverfügung verfasst wurde, habe „das Fass zum Überlaufen gebracht“.

Quarantäne wird „unter Anwendung körperlicher Gewalt“ sichergestellt

Dem Bericht zufolge drohte der Märkische Kreis in einem über 6-seitigen Schreiben unter anderem mit Zwang, sollte die Quarantäne des Mädchens nicht durchgesetzt werden. Sollten die Behörden Zweifel daran haben, dass die 3-Jährige sich tatsächlich in Quarantäne befände werde „unter Anwendung körperlicher Gewalt“ sichergestellt, „dass das Kind den Quarantäne-Bereich nicht verlassen wird.“

Darüber hinaus drohte das Amt offenbar auch damit, der Mutter ihr Kind zu entziehen und vorübergehend in einer Quarantäne-Station unterzubringen.

Das war aber nicht alles: Der jungen Mutter wurde neben der Androhung von Gewalt auch mit einer saftigen Geldstrafe gedroht – jede einzelne Zuwiderhandlung werde mit 1.000 Euro Bußgeld bestraft.

Die Mutter hatte das Schreiben erwartet, aber nicht den Tonfall.

Ein kleines Kind versteht die Maßnahmen nicht

Volker Schmidt, Fachbereichsleiter für Gesundheit und Soziales und Mitglied im Krisenstab des Märkischen Kreises, sagte, dass eine Ordnungsverfügung „nun einmal rechtssicher“ sein müsse. Er habe Verständnis dafür, dass das nicht jedem gefällt.

Dem Bericht zufolge habe es schon mehrere Beschwerden im Märkischen Kreis gegeben. Dazu sagte Schmidt: Die Behörden würden nicht gegen die Menschen arbeiten wollen, sondern mit ihnen.

Für die Eltern des dreijährigen Kindes in Quarantäne bleibt die Situation dennoch äußerst schwierig, da weder die Mutter noch der Vater zu Hause arbeiten können. Die Mutter betonte im Gespräch mit der „WAZ“ auch, dass ein kleines Kind solche Maßnahmen nicht verstehe und „unausgelastet“ sei, was die Situation „furchtbar“ mache.

Die Quarantäne ihrer Tochter ist bald vorbei. Dennoch wandte sich die Mutter noch mit einer Idee an den Märkischen Kreis – und zwar unterschiedliche Schreiben für verschiedene Altersgruppen anzufertigen: eines für Kinder unter 12 Jahren, eines für Jugendliche und eines für Erwachsene. (so)

