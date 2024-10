Rechnungshof wirft Wissing mangelnden Einfluss auf Deutsche Bahn vor

Derweil regt sich Widerstand gegen die ab 2026 geplante drastische Erhöhung der Nutzungsgebühren für Bahnschienen. Mehrere Bundesländer warnen vor einer Schwächung des Nahverkehrs. Die Kritik an der Erhöhung der sogenannten Trassenpreise ist auch Thema der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz (VMK), die am Mittwoch in Duisburg beginnt.