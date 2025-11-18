Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Berlin will Telefonüberwachung bei illegalem Waffenbesitz

vor 30 Minuten

Nordkorea kritisiert Atom-U-Boot-Abkommen zwischen Südkorea und USA scharf

vor einer Stunde

Amazon stellt 12.000 Saisonkräfte ein: Mehr Personal für Black Friday und Weihnachten

vor einer Stunde

Lkw-Fahrer im Stress: Stellplatzmangel auf Autobahnraststätten eskaliert

vor 2 Stunden

Grünen-Chefin warnt: Temu und Shein bedrohen deutschen Einzelhandel

vor 2 Stunden

USA-Venezuela-Konflikt: Maduro und Trump zeigen vorsichtige Annäherung

vor 2 Stunden

„Ich schäme mich zutiefst“: Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück

vor 2 Stunden

Historischer Schritt? Neuer Gaza-Fahrplan findet weltweite Unterstützung

vor 2 Stunden

Das steht jetzt an für Nagelsmann Richtung WM

vor 3 Stunden

Explosion nahe Warschau: Regierung spricht von terroristischer Sabotage

Logo Epoch Times
Bundesamt meldet

Rekordzahlen bei Kriegsdienstverweigerung in Deutschland

Die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen in Deutschland erreicht 2025 mit 3.034 Anträgen den höchsten Stand seit 2011. Besonders viele Ungediente sowie Reservisten und Soldaten stellen Anträge auf Dienstverweigerung.

top-article-image

Bundeswehr-Soldaten (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Während sich die schwarz-rote Koalition auf ein freiwilliges Wehrdienstmodell geeinigt hat, verweigern immer mehr Menschen den Dienst an der Waffe.
Bis Ende Oktober 2025 sind beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 3.034 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung eingegangen. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)“ unter Berufung auf Zahlen der Behörde.
Mehr dazu

Reservisten und Soldaten verweigern zunehmend

So viele Anträge hatte es zuletzt 2011 gegeben. Laut BAFzA steigen die Antragszahlen seit Jahren an: 2023 waren es 1.079 Anträge, 2024 gab es eine Verdopplung auf 2.249.
Laut Behörde verweigerten in diesem Jahr in mehr als der Hälfte der Fälle Ungediente den Kriegsdienst. Dazu kamen Anträge von rund 1.300 Reservisten und knapp 150 Soldaten, bestätigte eine Sprecherin der „NOZ“. Das Bundesamt entscheidet nur bei jenen Menschen, die zuvor von der Bundeswehr als tauglich gemustert worden waren. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.