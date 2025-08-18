Logo Epoch Times

Vorbereitungsmöglichkeiten

Rheinland-Pfalz schafft unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen ab

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird es in Rheinland-Pfalz keine unangekündigten Hausaufgabenüberprüfungen mehr geben. Während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Wegfall begrüßt, kritisiert die Junge Union die Abschaffung als „ideologisch getriebene Gängelung".

Ein Junge erledigt seine Hausaufgaben.

Rheinland-Pfalz hat zum Start des neuen Schuljahrs unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen abgeschafft. Alle schriftlichen und mündlichen Hausaufgabenüberprüfungen würden ab diesem Schuljahr bereits bei der Erteilung der Hausaufgaben angekündigt, teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium in Mainz am Montag mit. Unangekündigte Tests seien damit nicht mehr zulässig.
„Unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen passen nicht zu einer modernen Schule“, erklärte Bildungsminister Sven Teuber (SPD). Sie erzeugten unnötigen Stress und behinderten gezielte Lernprozesse. Kommunikation auf Augenhöhe sei für Bildungsfortschritt und motiviertes Lernen unerlässlich.
„Nicht weniger Leistung, sondern das Entfalten, Fördern und Entwickeln von Potenzialen zu Kompetenzen ist unser Ziel“, erklärte Bildungsminister Sven Teuber (SPD). Dies solle nicht durch Druck, sondern durch gute Vorbereitungsmöglichkeiten geschehen.
GEW begrüßt Entscheidung, Junge Union kritisiert Abschaffung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz begrüßte den Wegfall der unangekünditen Tests. „Mit der Abschaffung unangekündigter Leistungsnachweise setzt das Land ein klares Signal für eine faire, transparente und lernförderliche Schule“, erklärte die GEW-Landesvorsitzende Christiane Herz.
Die Junge Union Rheinland-Pfalz kritisierte die Abschaffung hingegen als „ideologisch getriebene Gängelung“. In Rheinland-Pfalz begann am Montag das neue Schuljahr. Auch in Hessen und im Saarland endeten die Sommerferien. (afp/red)

