Logo Epoch Times

vor 18 Minuten

Zu große Nähe zu China: Trump fordert den Rücktritt des Intel-Chefs

vor einer Stunde

US-Unternehmen Lyten will Northvolt übernehmen – Hoffnung für Heide

vor 3 Stunden

Siemens-Gewinn stieg um 5 Prozent – neue Strategie in Arbeit

vor 3 Stunden

Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs

vor 4 Stunden

DLRG zählt bereits mindestens 236 tödliche Badeunfälle seit Jahresbeginn

vor 4 Stunden

Hotelpreise: Österreichs Präsident reist nicht zur UN-Klimakonferenz COP30

vor 4 Stunden

In Westerwald gefundene Leiche ist mutmaßlicher Dreifachmörder von Weitefeld

vor 4 Stunden

Richterkandidatin Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

vor 5 Stunden

„Made in Germany“: Exporte und Importe legten im Juni zu

vor 5 Stunden

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff tritt zur Landtagswahl 2026 nicht wieder an – Schulze wird Spitzenkandidat

Logo Epoch Times
Um bis zu 40 Prozent im Defence-Bereich wachsen

Rheinmetall stößt an Grenze der Produktionskapazitäten

Rheinmetall wird im laufenden Jahr im Defence-Bereich um bis zu 40 Prozent wachsen. Konzern-Chef Armin Papperger meint jedoch, dass ein weiterer Ausbau nur begrenzt möglich sei.

top-article-image

Rheinmetall (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht sein Unternehmen an der Grenze der Produktionskapazitäten. Der Konzern werde im laufenden Jahr um bis zu 40 Prozent im Defence-Bereich wachsen, ein weiterer Ausbau sei jedoch nur begrenzt möglich, sagte er den Sendern RTL und ntv.
Hintergrund ist die öffentliche Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach noch höheren Liefermengen. Papperger stellt klar: „Ich habe persönlich mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas falsch aufgefasst worden. Er weiß, dass wir eine Menge liefern“.
Rheinmetall arbeite kontinuierlich am Ausbau der Kapazitäten und plane große Investitionen.
Positiv äußerte sich Papperger über das Beschaffungswesen der Bundeswehr: „Es ist viel besser geworden. Und die Menge, also was heute umgesetzt wird, auch in 25-Millionen-Vorlagen, die ist gigantisch“.
Mehr dazu
Trotz dieser Herausforderungen ist Papperger zuversichtlich. „Die Steigerung ist möglich durch neue Werke, durch all die Investitionen, die wir machen“. Er betonte, Rheinmetall sei auch im internationalen Vergleich gut aufgestellt – trotz angespannter Lieferketten.
„Die Abhängigkeit von China für uns als Konzern im Defence Bereich ist nicht sehr groß. Wir haben eine Abhängigkeit in der Lieferkette, die unter einem Prozent ist“. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.