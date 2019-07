Sozialismus: Linken-Chef Riexinger fordert Verstaatlichung von Fluggesellschaften

Als Antwort auf den Klimawandel hat Linken-Chef Bernd Riexinger die Verstaatlichung von Fluggesellschaften gefordert. „Dass Flugreisen unverantwortlich billig geworden sind, hängt auch damit zusammen, dass man den Flugverkehr privatisiert hat“, sagte Riexinger.

„Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand – genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn.“ Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben könne, dürfe „nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben“.

Riexinger betonte: „Kapitalismus verträgt sich nicht mit Klimaschutz.“ Die Logik des Kapitalismus sei, dass man noch höhere Profite mache als der Konkurrent. „Diese Logik lässt sich nicht vereinbaren mit ökologischem und sozialem Wirtschaften.“

Hundert Konzerne seien für 71 Prozent der klimaschädlichen CO2-Emissionen weltweit verantwortlich, sagte Riexinger. Der Markt regele das nicht. „Wir brauchen eine Klimapolitik, die den Konzernen klare Vorgaben macht.“

Ein Kommentar: Warum führt Verstaatlichung in den Abgrund?

Der österreichische Ökonom Friedrich Hayek schrieb, dass das Wachstum einer Zivilisation von sozialen Traditionen abhängt, die das Privateigentum in den Mittelpunkt stellen. Solche Traditionen hätten den modernen Kapitalismus und das damit verbundene Wirtschaftswachstum (die „Erweiterte Ordnung“ oder „Extended Order“, ein Begriff von Hayek) hervorgebracht. Es sei eine organische, selbst erzeugte Ordnung, die für ihr Funktionieren keiner Regierung bedarf. Die kommunistischen und sozialistischen Bewegungen versuchen jedoch, diese spontan entstehende Ordnung zu kontrollieren – was Hayek ihre „verhängnisvolle Anmaßung“ [Friedrich August von Hayek: „Die verhängnisvolle Anmaßung: Die Irrtümer des Sozialismus“] nennt.

Alexander Armbruster kommentiert das Vorhaben von Riexinger in der „Faz“ so: „Andersherum stimmt es: Wer mehr unternehmen möchte gegen die schnellere Erderwärmung – und die Experten sind sich sehr einig, dass Handlungsbedarf besteht –, der sollte gerade auf den Markt als Instrument setzen, um entsprechende Ziele zu erreichen. Auf die im Wettstreit erprobten Ideen der Vielen, die besser herausfinden können, was wirkt, als dies ein großer Planer und Lenker vermag.“

Und weiter:

Was für ein Unsinn. Glaubt Riexinger etwa, Fluglinien oder Unternehmen in anderen Branchen achten besser auf sparsamen Ressourceneinsatz oder auf die möglichst effiziente Verwendung knapper Mittel, wenn sie dem Staat gehören? Und nicht privaten Eigentümern, die der Wettstreit mit Konkurrenten dazu zwingt, erfindungsreich zu sein und ständig eigene Produkte und Prozesse zu verbessern.“

Gehören Konzerne dem Staat dann neigen sie viel eher dazu – wie die DDR-Wirtschaft zeigte – Geld auszugeben, welches sie nicht erwirtschaftet haben und damit auf Pump zu leben.

So sind Privateigentum und Freiheit untrennbar miteinander verbunden, wie es im Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ besprochen wird. Dies gilt analog für Staatseigentum und Unterdrückung. Hier werden Ressourcen verstaatlicht, die wirtschaftliche Produktivität herabgesetzt und die Menschen zu Dienern und Sklaven ihres Landes gemacht. Alle Menschen müssen den Befehlen der zentralen Partei gehorchen. Und alle Ideen und Stimmen, die nicht regimekonform sind, können durch wirtschaftliche Sanktionen ausgeschaltet werden. Gegen staatliche Intervention und Sklaverei sind die Menschen machtlos.

Die Abschaffung des Privateigentums und die Einrichtung des Staatseigentums haben zwangsläufig totalitäre Folgen. Kollektivismus ist ein Joch, das die Menschen in einem totalitären Staat um den Hals tragen. Die Freiheit, einschließlich der Freiheit, gut zu sein, wird ihnen entzogen, und alle Menschen müssen sich den unmoralischen Befehlen in einem sozialistischem und kommunistischen Regime beugen. (afp/ks)