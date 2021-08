RKI-Strategiepapier: „Herdenimmunität gegen Corona noch unrealistisch“

Auf zehn Seiten hatte das Robert Koch-Institut (RKI) am 22.7. seine Situationsanalyse in Sachen Corona mit Blick auf die kalte Jahreszeit präsentiert. Eine durch Impfung erreichte Grundimmunität schaffe Erleichterung, eine Herdenimmunität sei aber noch nicht in Sicht.

In einem zehnseitigen Strategiepapier hat das Robert Koch-Institut (RKI) seine Einschätzungen und Empfehlungen für den Umgang mit der Corona-Pandemie im bevorstehenden Herbst und Winter 2021/22 dargelegt. Dabei sieht man aufgrund der hohen Impfquoten in den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen eine Grundimmunität erreicht und Deutschland dadurch in einer „Übergangsphase vom pandemischen in ein endemisches Geschehen“. Eine Herdenimmunität sei aber bis auf Weiteres nicht zu rechnen – und deshalb sollten bestimmte Basismaßnahmen jedenfalls bis zum Frühjahr nächsten Jahres aufrechterhalten werden.

Corona zu minimieren, muss vorderstes Ziel bleiben

Das RKI befürwortet die stufenweise Rücknahme von Corona-Maßnahmen im Kontext mit dem weiteren Fortschreiten der Impfkampagne. Allerdings sollten weiterhin die erforderlichen Maßnahmen eingehalten werden, um die Krankheitslast zu minimieren, die Verfügbarkeit ausreichender medizinischer Kapazitäten abzusichern und Long-COVID- oder ähnliche Effekte so weit wie möglich zu verhindern.

Vor allem im Zusammenhang mit Situationen, die mit erhöhter Ansteckungsgefahr verbunden sind, vom Schulunterricht über den ÖPNV bis hin zu Publikumsveranstaltungen, mahnt das RKI die weitere Einhaltung der AHA-Maßnahmen sowie ausreichende Frischluftzufuhr und die Verwendung von Apps an.

Woran das RKI die Herdenimmunität vorerst scheitern sieht

Gegen eine zeitnahe Erreichung einer Herdenimmunität „im Sinne einer Elimination oder sogar Eradikation des Virus“ sprechen nach Einschätzung des RKI mehrere Faktoren. Einer davon ist, dass neue Varianten die Impfeffektivität schwächen.

Zwar hätten sich Impfstoffe wie die mRNA-Präparate von BioNTech/Pfizer oder Moderna oder das in der EU noch nicht offiziell zugelassene russische Sputnik-Präparat gegen die Stammform des Coronavirus als „hoch wirksam“ erwiesen und würden auch im Fall einer Infektion mit Varianten in den „meisten Fällen“ schwere Verläufe verhindern. Allerdings sei ihre Fähigkeit, Infektionen und Übertragungswege mit Blick auf Variationen zu unterbinden, begrenzt.

Das RKI warnt zudem vor möglichen Schwächungen der Impfeffektivität in den höchsten Risikogruppen durch nachlassende Immunität – was auch in diesen Bevölkerungsgruppen auf eine absehbare Notwendigkeit einer Auffrischungsimpfung hindeutet.

Auffrischungsimpfungen werden nötig sein

Weitere mögliche Faktoren für Rückschläge in der Corona-Bekämpfung reichten von der denkbaren Ausbreitung neuer Varianten mit höherer Übertragbarkeit oder einer Immune-Escape Variante über Immunitätsungleichheiten innerhalb der Bevölkerung bis hin zu deutlichen Kontakterhöhungen oder einem geringeren Aufkommen an PCR-Tests bis hin zu Infektionsimporten aus dem Ausland.

„Eine breite Grundimmunität wird jedoch vermutlich im Herbst/Winter 2021/2022 noch nicht erreicht sein“, erwartet das RKI, „weil die erwartbaren Impfquote von ca. 70 bis 80 Prozent unter den Erwachsenen hierzu noch nicht ausreichen wird“. Auffrischungsimpfungen und überstandene Infektionen werden jedoch, so heißt es in dem Papier ebenfalls, dazu beitragen, dass „die Grundimmunität in der Bevölkerung in den Folgejahren zunehmend stabiler und die saisonalen Wellen damit kleiner“ würden.

RKI sieht Homeoffice weiter als wichtiges Tool zur Kontaktminimierung

Als Maßnahmen zur Minimierung der Risiken empfiehlt die Einrichtung eine Minimierung der Zahl der infektiösen Kontakte durch organisatorische Maßnahmen – die von mobilem Arbeiten, Beschränkung der Teilnehmerzahl an Veranstaltungen und räumliche Auflagen bis hin zu möglichem Wechselunterricht auch an Schulen reichen könnten. Das RKI rät deshalb auch dazu, die digitalen Ressourcen für den Unterricht auszubauen.

Was die heftig umstrittene Frage des Ob und Wie der Impfkampagne auf Minderjährige anbelangt, legt das RKI eine „kontinuierliche Überprüfung der Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche durch die STIKO und die „kontinuierliche Neubewertung der epidemiologischen Impf-Indikation bei ausreichenden Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit in den jeweiligen Altersgruppen“ nahe.

