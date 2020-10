RKI-Zahlen-Alarm – Kritiker warnen: Falsche Interpretationen führen zu falschen Entscheidungen

Obwohl beide einräumen, dass die Corona-Situation in Deutschland derzeit beherrschbar ist, warnen das RKI und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor der Gefahr einer „unkontrollierten Verbreitung“. Vor allem Jüngere zeigten ein zu hohes Maß an Sorglosigkeit.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat vor dem Hintergrund einer weiter wachsenden Anzahl positiver Testergebnisse auf COVID-19 in Deutschland vor einer „unkontrollierten Verbreitung“ des Virus gewarnt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag (7.10.) zwar, Deutschland sei in Europa, was den Umgang mit der Pandemie betreffe, weiterhin „der Fels in der Brandung“. Die Zahl der Neuinfektionen sei jedoch „besorgniserregend“ und die in ganz Europa feststellbare Tendenz bedeute auch für das Land selbst ein Risiko.

RKI hält mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag für möglich

Am Donnerstag gab es in Deutschland insgesamt 3.994 Menschen mit positiven Testergebnissen. Dies ist der höchste Tageswert seit dem 17. April, nachdem bereits am Montag die Zahl der Corona-Positiven die 3.000er Marke überschritten und dabei bis auf etwas über 600 auf den damaligen Wert von 3.699 herangekommen war. Mit 6.933 war der 27. März der Tag mit den meisten nominellen Neuinfektionen.

Die Zahl der Todesfälle bleibt jedoch weiter stabil im niedrigen Bereich. Am Donnerstag starben 17 Menschen in Deutschland, die Träger des Coronavirus waren. Mit 333 war diesbezüglich der höchste Wert am 8. April zu verzeichnen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hält es dennoch für möglich, dass „wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen“, äußerte er in der Pressekonferenz. Es sei möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreite. Seine Hoffnung sei es jedoch, „dass wir es schaffen, die Infektionen auf einem Level zu halten, mit dem wir umgehen können“. Um das zu erreichen, müsse es das Ziel sein, so wenig wie möglich davon zuzulassen.

Spahn: Autoraser-Logik vor allem in Berlin

„Wir wollen einen exponentiellen Anstieg und eine Situation vermeiden, in der wir die Kontrolle verlieren“, sekundierte ihm Spahn. Das Wachstum an Infektionen mit COVID-19 sei signifikant und insbesondere am Donnerstag, dem Tag der Pressekonferenz, sehr hoch gewesen. Immerhin sei die Zahl der Toten, jene der Patienten in Intensivstationen und jene der Infizierten, die künstlich beatmet werden müssten, vergleichsweise niedrig, sodass das Gesundheitssystem mit der Situation derzeit gut umgehen könne.

Spahn fügte hinzu, dass es derzeit vor allem jüngere Menschen seien, die sich das Virus einfingen, „weil sie Party machen wollen […] und weil sie sich für unverwundbar halten. Sie sind es aber nicht.“ Eine Corona-Infektion sei und bleibe eine ernst zu nehmende Krankheit. Es gebe insbesondere etwa in Berlin teilweise ein „sorgloses, ignorantes Verhalten“ von Menschen, weshalb er die neuen Corona-Maßnahmen des Berliner Senats begrüße, äußerte der Minister weiter.

„Und in dem Moment, wo das Gefühl, das ist beim Schnellfahren auf der Autobahn auch so. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie werden eh nie, nie erwischt. Dann kommt das so ganz langsam, Tag für Tag, Woche für Woche, denken mehr, dann ist auch egal. Und das ist das, was nach meinem Eindruck, wir in Teilen dieser Hauptstadt gesehen haben.“

„3 Gs vermeiden“

Die Zahl der Patienten, die sich in Intensivbehandlung befinden, hat sich nach Angaben des RKI-Präsidenten Lothar Wieler innerhalb der letzten vier Wochen verdoppelt. Zwar sei die Zahl mit 470 Patienten derzeit noch niedrig. Aber er sei besorgt über die Entwicklung, weil sich auch wieder viele Ältere mit dem Corona-Virus ansteckten.

Bereits jetzt, so Wieler, sei auch wieder ein Anstieg im Durchschnittsalter der Patienten zu verzeichnen. Ein höheres Alter zum Zeitpunkt einer Ansteckung könne zu mehr schweren Verläufen, intensivmedizinischen Behandlungen sowie Todesfällen führen, warnte Wieler. „Wenn sich wieder mehr ältere Menschen anstecken, gehen diese auch wieder hoch“, so der RKI-Chef.

„Nur wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben, wird das Gesundheitssystem nicht überlastet und nur dann verhindern wir schwere Verläufe und auch Todesfälle“, erklärte Wieler weiter. Er forderte die Bürger dazu auf, sich weiter an die AHA-Regeln und die Präventionsmaßnahmen zu halten.

„Und bei kühlem Wetter versuchen Sie, die drei Gs zu vermeiden, die geschlossenen Räume, Gruppen und Gedränge, Gespräche in lebhafter Atmosphäre und engem Kontakt zueinander. Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, können wir Infektionen verhindern. Nicht alle, aber einen großen Teil.“

Weitere Corona-Risikogebiete ausgewiesen

Mittlerweile ist auch die Anzahl der Regionen in Deutschland weiter angestiegen, welche die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner überschritten. Neben den vier Berliner Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg gelten derzeit auch Bremen, in NRW die Städte Remscheid, Hagen und Hamm sowie die Landkreise Esslingen (Baden-Württemberg) und Vechta (Niedersachsen) als inländische „Risikogebiete“.

Auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, hat die neuen Maßnahmen des Berliner Senats gelobt. Im Gespräch mit der Donnerstagsausgabe der „Welt“ erklärte er:

„Dass jetzt in Berlin vom Senat Schließungen für die Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens ausgesprochen worden sind, ist ein erster richtiger Schritt. Wir müssen alles tun, um zu vermeiden, dass erneut Schulen und Kitas schließen müssen.“

Hofreiter warnte vor der Gefahr eines neuen Lockdowns. Bis es voraussichtlich im kommenden Jahr einen neuen Impfstoff geben werde, müsse „die Gesellschaft noch durchhalten und mit gewissen Einschränkungen leben“. Das Infektionsgeschehen spiele sich vorwiegend im privaten Raum ab. Ein vorübergehender Verzicht auf große private Feiern sei deshalb eher zu verschmerzen als ein neuer Lockdown, der auch die Wirtschaft schwer treffen würde.

Hofreiter: „Auf Wissenschaft hören“ – Driver: „Modelle nicht überbewerten“

Der grüne Fraktionschef appellierte in diesem Zusammenhang, auf „die Wissenschaft“ zu hören. Diese könne für die Politik eine gute Einschätzung der Wirklichkeit liefern. Sie könne auch mögliche Folgen aufzeigen, sie könne aber nicht sagen, wie man Maßnahmen im Idealfall umsetze: „Das muss Politik mit der Gesellschaft schon aushandeln“, so Hofreiter.

Unterdessen hat der CEO des britischen Finanzdienstleisters Convex, Mike Driver, im Magazin „Spiked“ vor einer Überschätzung von wissenschaftlichen Modellen gewarnt, die unter ihrer Berufung auf das „Vorsorgeprinzip“ auch schon die Veranlassung der Lockdown-Maßnahmen bewirkt hätten:

„Modelle scheinen die Gebildeten stärker zu verführen als alle anderen. Wenn sie den Eindruck erwecken, nur schwer genug verständlich zu sein, erscheinen sie ihnen noch viel nachvollziehbarer als sie tatsächlich sind.“

Schreckensszenarien ausgeblieben, weil Modelle nicht taugten?

Fondsmanager George Cooper habe jedoch schon darauf hingewiesen, dass das Vorsorgeprinzip üblicherweise scheitere, weil es unter einer Ceteris-paribus-Annahme stehe, also dass sich ein bestimmter Faktor verändere, alle anderen jedoch nicht. Im Fall von COVID-19 sei er davon ausgegangen, dass der Lockdown Todesfälle verhindere, ohne andere negative Konsequenzen zu haben:

„Aber in der realen Welt außerhalb des Modells haben die ‚vorsorglichen‘ Maßnahmen Krebstote, psychische Probleme, ökonomische Verwerfungen und eine Einschränkung bürgerlicher Freiheiten nach sich gezogen.“

Der Umstand, dass im Vorfeld des Lockdowns verbreitete Schreckensszenarien über hunderttausende Tote nicht Realität geworden wären, sei darauf zurückzuführen, dass die Modelle von einer gleichen Gefährdung aller Alters- und Bevölkerungsgruppen ausgegangen seien. Junge Menschen hätten sich jedoch als deutlich resilienter erwiesen im Umgang mit dem Virus.

Falsche Interpretationen führen zu falschen Entscheidungen

In einem ARD-Beitrag vom vergangenen Montag hatten mehrere Experten dafür plädiert, den Umgang mit der Pandemie nicht allein auf die bloße Anzahl der positiv auf das Virus getesteten Personen auszurichten. Prof. Thorsten Bauer, Chef der Emil-von-Behring-Lungenklinik in Berlin, betonte: „Wir müssen von diesen Zahlen wegkommen.“ Die bloße Nennung der Zahl an positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten sei für sich alleine noch nicht aussagekräftig.

Er plädiert dafür, diesen die Zahl der dadurch bedingten stationären Krankenhausaufnahmen gegenüberzustellen. Die bloßen absoluten Infektionszahlen sagten Medizinern lediglich, wie viele das Virus in ihrem Körper hätten, aber nicht, wie viele tatsächlich krank seien.

Auch die ARD selbst machte anhand einer eigenen Grafik deutlich, dass im Frühjahr in der heißen Phase der Corona-Pandemie etwa 20 Prozent der damals deutlich zahlreicheren positiv auf Corona Getesteten stationär in Kliniken behandelt werden mussten – heute hingegen nur noch sechs Prozent von immer noch deutlich weniger Infizierten.

Falsche Interpretationen der Zahlen könnten Unruhe in der Bevölkerung, politische Fehlentscheidungen und eine ineffiziente Nutzung der Gesundheitsinfrastruktur verursachen, geben Kritiker zu bedenken.

„Zahl der positiv Getesteten und jene der schwer Erkrankten entkoppelt“

Auch die Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen, Prof. Ursel Heudorf, plädierte dafür, neben der reinen Zahl an positiv Getesteten auch die Zahl der behandlungsbedürftigen Betroffenen in der Berichterstattung zu erwähnen, wie dies auch das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich praktiziere. Diese Differenzierung werde immer noch zu selten vorgenommen. Sie sei aber gerechtfertigt, weil sich – anders als im Frühjahr – die Zahl der positiv Getesteten und die Zahl der schwer Erkrankten oder gar Verstorbenen voneinander entkoppelt hätten.

Die Kritik an der einseitigen Ausrichtung an der Zahl positiv auf Corona Getesteter knüpft inhaltlich an jene an, die unter anderem der Harvard-Epidemiologe Dr. Michael Mina bereits Ende August in der „New York Times“ (NYT) artikuliert hatte.

(Mit Material von Reuters und dts)





