Forsa-Umfrage

Robert Habeck tritt zurück - 55  Prozent der Deutschen gegen Rückkehr

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Stern und RTL zeigt, dass 35 Prozent der Deutschen ein politisches Comeback von Robert Habeck befürworten, während 55 35 Prozent dagegen sind. Die Zustimmung ist stark parteigebunden.

Robert Habeck (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Ein politisches Comeback von Robert Habeck fänden 35 Prozent der Deutschen gut. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des „Stern“.
55 Prozent würden es nicht begrüßen, wenn der ehemalige Wirtschaftsminister noch einmal politische Ämter übernimmt. Zehn Prozent äußern sich nicht. Der 56-jährige Grünen-Politiker hatte in der vergangenen Woche sein Bundestagsmandat niedergelegt, aber eine Rückkehr nicht vollkommen ausgeschlossen.
Parteien zeigen deutliche Unterschiede bei Zustimmung

Die Umfrage zeigt, wie stark der Vizekanzler der Ampelkoalition noch immer polarisiert: 90 Prozent der Grünen-Anhänger würden ein Comeback Habecks in einigen Jahren begrüßen, aber nur drei Prozent der AfD-Wähler. Zustimmung überwiegt bei den Anhängern der SPD (45 Prozent) und der Linken (53 Prozent). Bei den Wählern von CDU/CSU sind 61 Prozent gegen eine Rückkehr, aber immerhin 28 Prozent dafür. Auffällig ist auch der Unterschied nach Geschlechtern: 42 Prozent der Frauen fänden ein Comeback gut, aber nur 28 Prozent der Männer.
Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den „Stern“ und RTL Deutschland am 28. und 29. August telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.007 Befragte. (dts/red)

