Röttgen: Grenzen gegen Flüchtlinge schließen ist keine Lösung

Der CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen lehnt eine Schließung der EU-Binnengrenzen nach der türkischen Grenzöffnung für Flüchtlinge ab. „Das trägt nicht zur Lösung der derzeitigen Probleme bei“, sagte Röttgen am Dienstag bei einer Diskussionsveranstaltung im Pariser Think Tank Montaigne. Auch verschärfte Kontrollen an der deutschen oder österreichischen Grenze brächten wenig, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

„Wenn wir den Flüchtlingen helfen wollen, müssen wir mit der Türkei zusammenarbeiten“, sagte Röttgen weiter. Diese Forderung sei „nicht sehr willkommen in Deutschland, aber man muss dies klar und ehrlich sagen“.

Die EU habe „ein strategisches Interesse an einer Arbeitsbeziehung mit der Türkei“. Dies gelte trotz aller Vorbehalte gegen die Innen- und Außenpolitik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. (afp/so)