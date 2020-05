Rohde löst Kahrs als Chefhaushälter der SPD-Fraktion ab

Der SPD-Abgeordnete Dennis Rohde wird Nachfolger von Johannes Kahrs als haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Rohde sei in der Fraktionssitzung am Dienstag einstimmig gewählt worden, teilte Fraktionssprecher Ali von Wangenheim in Berlin mit. Kahrs hatte sein Mandat und alle politischen Ämter vergangene Woche niedergelegt.

Kahrs war zuvor bei der Nominierung des Bundestags-Wehrbeauftragten nicht berücksichtigt worden. Dieses Amt hat nun die SPD-Politikerin Eva Högl inne. Rohde zählt ebenso wie bisher Kahrs zum Seeheimer Kreis des rechten Flügels der SPD im Bundestag.

Der Oldenburger Rohde gehört seit 2013 als direkt gewählter Abgeordneter dem Parlament an und war bisher stellvertretender haushaltspolitischer Sprecher. Nachrückerin für Kahrs als Bundestagsabgeordnete ist die bisherige Hamburger SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Dorothee Martin. (afp)