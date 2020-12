Düsseldorf: Rosenmontagszug wegen Corona-Krise endgültig abgesagt

Der traditionelle Rosenmontagszug in Düsseldorf wird im kommenden Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) sagte den für den 15. Februar geplanten Zug per Mitteilung vom Donnerstag (3. Dezember) endgültig ab.

Es bleibe wegen der Coronakrise keine andere Wahl, erklärte die Karnevalsgesellschaft. „Jedem Karnevalisten blutet das Herz, wenn er den Höhepunkt einer Session ersatzlos streichen muss“, erklärte CC-Präsident Michael Laumen. Die Gesundheit der Menschen habe aber absoluten Vorrang.

Auch in den anderen Karnevalshochburgen wird der traditionelle Höhepunkt der Session nicht wie gewohnt stattfinden. Bereits Anfang November wurde der Rosenmontagszug in Mainz abgesagt, und auch in Köln wird er absehbar nicht wie üblich stattfinden können. Laut Westdeutschem Rundfunk, der den Düsseldorfer Zug regelmäßig im Fernsehen überträgt, wurde dieser bisher erst zweimal abgesagt – 1991 aus Protest gegen den Golfkrieg und 2016 wegen eines Unwetters. (afp)