Rosenmontagszug in Halle nach Unfall mit Schwerverletzter abgebrochen

Eine Frau in Halle wurde von einem Festwagen überrollt und schwer verletzt worden, teilte die Stadt in Sachsen-Anhalt mit. Sie liege im Krankenhaus.

Nach einem schweren Unfall hat die Stadt Halle an der Saale ihren Rosenmontagsumzug abgebrochen. Eine Frau sei von einem Festwagen überrollt worden und schwer verletzt worden, teilte die Stadt in Sachsen-Anhalt mit. Sie liege im Krankenhaus.

Bereits am Samstag verunglückte eine Frau nach dem Karnevalsumzug im nordrhein-westfälischen Kalletal tödlich.

Die 56-Jährige habe als Beifahrerin auf einem Traktor mit Anhänger gesessen und sei zwischen Trecker und Anhänger gestürzt, teilte die Polizei in Lippe am Montag mit. Dann sei sie vom Anhänger überrollt worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung. Es habe Anhaltspunkte dafür gegeben, dass er betrunken gefahren sei, hieß es. (afp)