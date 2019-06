Rotgardisten zwischen Klima-Aktivisten? – Erlebnisse eines AfD-Kreisvorsitzenden bei „Fridays for Future“ in Darmstadt

Nach Angaben der „Bild“ werden die derzeit weltweit weitgehend friedlichen Klima-Proteste offenbar gerade von Linksextremisten unterwandert. Die Polizei NRW warnte in einer Lage-Einschätzung zum am 21. Juni in Aachen geplanten ersten internationalen „Fridays for Future“-Streik:

‚Fridays for Future‘ stützt sich (…) bei der Vorbereitung der Großveranstaltung am 21. Juni 2019 in Aachen auch auf das organisatorische Know-how von Angehörigen der linksextremistischen Szene.“ (Polizei NRW)

Es gebe konkrete Verbindungen zur vom Verfassungsschutz beoachteten „Interventionistischen Linken“, die immer wieder bei gewalttätigen Globaliserungs-Protesten in Erscheinung trete, wie etwa dem G-20-Gipfel in Hamburg 2017. Offenbar stehen diese tatsächlich mit den Organsiatoren von „Friday for Future“ in Kontakt, ebenso wie zu Aktivisten der sogenannten Anti-Kohle-Bewegung vom Hambacher Forst.

Eine Sprecherin der Organisatoren der Aachen-Demo beteuerte jedoch: „Auf unsere Demo werden verschiedenste Menschen kommen. Und wir werden gemeinsam, friedlich, bunt und kreativ deutlich ­machen, dass sich was ändern muss. Von uns wird zu keinem Zeitpunkt Eskalation ausgehen.“

Die Kollegen von Darmstadt wollten – wie oben beschrieben – dies schon durch Selektion im Vorfeld regeln. Geklappt hatte es dann doch nicht. Zwei junge Männer und ein AfD-T-Shirt hatten ausgereicht, das latent exisitierende Gewaltpotenzial andeutungsweise hervorzulocken. (sm)