Rund 27.000 Rentner sind über hundert Jahre alt

Eine kleine Zahl der Rentner in Deutschland hat bereits die Altersschwelle von einhundert Jahren überschritten.

In diesem Jahr fließen etwa 27.000 Renten an Menschen jenseits der hundert, wie die „Rheinische Post“ am Samstag unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung berichtete.

Für den 1. Juli 2018 meldete die Deutsche Rentenversicherung 21,04 Millionen Rentner, zum Jahresende 25,7 Millionen ausgezahlte Renten.

„Hier zeigt sich die Zuverlässigkeit der gesetzlichen Rente und wie wichtig es ist, dass die Renten ein Leben lang gezahlt werden“, kommentierte die Rentenversicherung die Daten. Der stärkste Jahrgang unter den Rentenempfängern im laufenden Jahr ist demnach 1940: Auf diesen entfallen dem Bericht zufolge allein rund 1,1 Millionen Renten. (afp)