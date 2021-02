Rund 6.500 Haushalte in Jena nach Havarie ohne Fernwärme-Versorgung

In Jena sind seit Mittwoch nach einer Havarie einer Leitung vom Kraftwerk Winzerla rund 6.500 Haushalte ohne Versorgung mit Fernwärme. Wann die Versorgung wird aufgenommen werden kann, ist momentan nicht absehbar, teilten die Stadtwerke laut „RND“ mit.

Angaben zur Schadensursache konnten bisher noch nicht gemacht werden. Die betroffenen Bewohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um das Auskühlen ihrer Wohnungen möglichst lange hinauszuzögern, heißt es weiter.

Die Stadtwerke und die Stadt selber arbeiten gerade an der Bereitstellung von Notunterkünften sowie an der Beschaffung von Ersatzversorgungsanlagen, um beispielsweise soziale Einrichtungen und Pflegeheime in dem Gebiet übergangsweise versorgen zu können.