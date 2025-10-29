Logo Epoch Times

USA werden ihre Militärpräsenz an Nato-Ostflanke in Europa reduzieren

Aldi, Lidl, Rewe & Co. senken den Butterpreis erneut

Entwarnung: Amok-Fehlalarm an Schule in Hagen

Pädophile Darknetplattform mit 350.000 Nutzern abgeschaltet

Unionspolitiker stellen doppelte Staatsbürgerschaft in Frage

20 Millionen Euro Testamentfälschung: Bewährungshaft in Bayern

Rund 72.000 Menschen sind 2023 ohne Krankenversicherung

Alte Gurke statt Goldmünze für über 3.000 Euro gekauft

Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer

Bundeswehr-Airbus im Serengeti Tier- und Freizeitpark angekommen

31 Ausbrüche

Saarland verhängt Stallpflicht wegen Vogelgrippe

Geflügelbesitzer im Saarland müssen jetzt handeln: Ab Donnerstag gilt eine Stallpflicht.

Geflügel muss im Stall bleiben

Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Redaktion
Als erstes Bundesland verhängt das Saarland nach dem Ausbruch der Vogelgrippe eine Stallpflicht für Geflügel.
Das habe das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) zum Schutz der Zucht- und Hausgeflügelbestände und weiterer gehaltener Vögel erlassen, teilte das saarländische Umweltministerium mit. Die Stallpflicht gelte von diesem Donnerstag an.
Nach einem ersten bestätigten Fall des H5N1-Virus bei einem Wildvogel im Saarland reagiert das Landesamt damit mit strikten Schutzmaßnahmen. Um die Verbreitung der Geflügelgrippe weiter zu verhindern, werden alle Veranstaltungen mit Geflügel vom 30. Oktober an untersagt.
Die Einhaltung dieser Maßnahmen werde durch das Umweltministerium und das Landesamt kontrolliert.

Bundesweite Vogelgrippe-Zahlen steigen weiter

Wie das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zuvor mitteilte, wurden in der aktuellen Vogelgrippe-Welle seit Anfang September bundesweit bereits mehr als 31 Ausbrüche in Geflügelhaltungen sowie 131 Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln registriert.
Bei den gehaltenen Vögeln verteilten sich die zuvor bestätigten Ausbrüche auf Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen sowie Baden-Württemberg und Bayern.
Mehr als eine halbe Million Hühner, Enten, Gänse und Puten in den Betrieben seien betroffen.
Die Geflügelbranche machte sich in den vergangenen tagen für ein bundesweites „Aufstallungsgebot“ stark. „Das ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die die Politik treffen kann“, sagte der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, Hans-Peter Goldnick, im ZDF.
Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Für Menschen ist sie nach Einschätzung von Fachleuten nicht gefährlich. (dpa/red)

