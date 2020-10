Sachsen-Anhalt: Bis Februar keine Klassenfahrten ins Ausland

Wegen steigender Zahlen der positiven Tests sind in Sachsen-Anhalt bis zum Ende des Schulhalbjahres im Februar keine Klassenfahrten ins Ausland erlaubt. Die Schulleitungen sollen alle bereits geschlossenen Verträge für Auslandsfahrten umgehend stornieren, wie das Landesbildungsministerium am Donnerstag (8. Oktober) in Magdeburg mitteilte.

Diese Regelung gilt den Angaben zufolge auch für Studienfahrten ins Ausland und für internationale Schüleraustausche. Anfallende Stornierungskosten werden vom Land übernommen.

Einschränkungen soll es demnach auch für Klassenfahrten innerhalb Deutschlands geben. Details nannte das Ministerium nicht. Für innerdeutsche Fahrten wollen die Regierungschefs und Gesundheitsressorts der Länder demnach in den kommenden Tagen weitere Verfahren vereinbaren. (afp/sza)