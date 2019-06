Sachsens Ministerpräsident warnt vor AfD-Sieg bei OB-Wahl in Görlitz

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat vor einem AfD-Sieg bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz gewarnt. „Viele Menschen unterschätzen die Radikalität der AfD“, sagte er der „Thüringer Allgemeinen“ vom Freitag. Görlitz habe große Chancen, „die AfD wird sie niemals nutzen“.

An diesem Sonntag tritt in Görlitz der AfD-Kandidat Sebastian Wippel im zweiten Wahlgang gegen den CDU-Bewerber Octavian Ursu an. Wippel hatte im ersten Wahlgang vor drei Wochen mit 36,4 Prozent die meisten Stimmen vor Ursu geholt, der 30,3 Prozent erreichte. Im zweiten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit.

AfD-Positionen absolut konträr zur CDU?

Kretschmer bekräftigte, dass Ursu im Fall seiner Wahl nicht mit der AfD kooperieren werde, die im Stadtrat die stärkste Fraktion stellt. „Wie soll er mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Positionen absolut konträr zu unseren sind?“, fragte der Ministerpräsident. Auch auf Landesebene schloss er eine Koalition mit der AfD erneut aus.