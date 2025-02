Saison-Aus für Havertz – Nagelsmann: „ganz bitter“

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz fällt den Rest der Saison aus. Der FC Arsenal bestätigte, dass sich der Angreifer eine Oberschenkelverletzung bereits in der vergangenen Woche bei einem Training in Dubai zugezogen hat. Er soll in den kommenden Tagen operiert werden.

Kurz nach dem Eingriff werde Havertz mit dem Rehabilitationsprogramm beginnen, „das voraussichtlich bis zur Saisonvorbereitung für die nächste Saison reichen wird“, hieß in einer Mitteilung der Gunners.

Nagelsmann fehlt in Italien auch noch Wirtz

Das bedeutet auch, dass Nationaltrainer Julian Nagelsmann vorerst ohne den 25 Jahre alten Topstürmer planen muss. „Wir wünschen Kai alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung.

Die Nachricht der Verletzung ist ganz bitter und ein herber Verlust für uns als Mannschaft“, erklärte der Bundestrainer.

Nagelsmann versicherte: „Wir werden für ihn da sein und ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz immer unterstützen.“ Für die DFB-Auswahl steht im März das Viertelfinale der Nations League gegen Italien an.

Im Hinspiel muss Nagelsmann zudem auf Bayers aktuellen Offensivstar Florian Wirtz verzichten, er ist in der Partie am 20. März in Mailand gesperrt.

Auch Bayer Leverkusen spendet tröstende Worte

Auch für Arsenal ist der Ausfall von Havertz ein herber Schlag. Er ist mit neun Toren bisher bester Saisonschütze der Londoner, die in der Tabelle auf Platz zwei mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool liegen. Havertz war im Sommer 2023 vom Stadtrivalen FC Chelsea zu Arsenal gewechselt.

Um welche Art der Verletzung es sich genau handelt, gab der FC Arsenal in seiner Mitteilung nicht bekannt. Aber auch sein Ex-Club Bayer Leverkusen, den Havertz im September 2020 Richtung Chelsea verlassen hatte, schickte via X Besserungswünsche an den Stürmer: „Wir wünschen Dir eine gute und schnelle Genesung, lieber Kai!“ (dpa/red)