Schacht in Salzbergwerk brennt: Über 100 Einsatzkräfte rücken an

In einem Salzbergwerk in Niedersachsen ist das Dach eines nicht mehr aktiven Schachts in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, der Betrieb musste vorübergehend eingestellt werden, wie die Polizei in Wolfsburg am Montagabend berichtete.

Wie es zu dem Feuer auf dem Gelände des Salzbergwerkes in Grasleben kam, war zunächst unklar. Den Ermittlungen zufolge kam es im weiteren Verlauf zur Explosion einer Gasflasche, wodurch das Kabel einer Gondel riss, die in den als Notausstieg genutzten Schacht stürzte. Menschen befanden sich nicht in dem Bereich.

Da der Notausstieg mit einem weiteren Schacht unterirdisch verbunden ist, wurden die in einem Hauptschacht befindlichen Arbeiter vorsorglich in Sicherheit gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten wurde eine nahe Straße für mehrere Stunden gesperrt. Insgesamt waren die Feuerwehren mit 107 Kräften im Einsatz. Die Grubenwehr des Bergwerks suchte den Schacht zudem nach Glutnestern ab. (afp/dl)