Schäuble: Warum sollte Maaßen nicht in der CDU sein – Union mehrheitlich für Ex-Verfassungsschutzschef

Gegenüber der „Bild“ sagte Schäuble, er halte nichts von Überlegungen, Maaßen aus der CDU auszuschließen, wenn er auch nicht mit allen seinen Meinungen übereinstimme.

Die Frage, ob Herr Maaßen Mitglied der CDU sein darf oder nicht, gehört in den Bereich von Witzveranstaltungen – warum sollte Herr Maaßen nicht CDU-Mitglied sein?“

Die Äußerungen Kramp-Karrenbauers hatten mitten im Wahlkampf für die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen zu Irritationen unter CDU-Politikern geführt. Der ehemalige Verfassungschef ist vor allem in Sachsen für die CDU aktiv und hält dort Vorträge auf Einladung lokaler CDU Politiker.

Dorn im Auge der SPD

Maaßen ist der SPD wegen seiner „AfD-nahen Haltung“ ein Dorn im Auge. Gegenüber dem „Spiegel“ sagte SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach:

„Kramp-Karrenbauer hat auf Maaßen zu spät und falsch reagiert. Statt sich klar von seiner AfD-nahen Haltung zu distanzieren, ließ sie lange zu, dass er damit Wahlkampf in Ostdeutschland macht. Und dann einen Parteiausschluss auch nur anzudeuten, was sie gemacht hat, war ein Fehler.“

In Sachsen und Brandenburg wird bereits in gut einer Woche am 1. September ein neuer Landtag gewählt. In Thüringen stehen am 27. Oktober Landtagswahlen an.