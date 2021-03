Schäuble will ab 2022 europäische Armee: „Deutsche wären dafür zu haben“

In seinem jüngst erschienenen Buch äußert sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble neben der Corona-Krise auch zu Fragen wie der Zukunft der EU. Dabei spricht er sich nicht nur für eine „europäische föderative Struktur“ aus, sondern auch für eine EU-Armee.

Am gestrigen Montag (29. März) erschien das Buch „Grenzerfahrungen: Wie wir an Krisen wachsen“ von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. In diesem äußert sich der CDU-Politiker nicht nur zu seinen Schlussfolgerungen aus der Corona-Krise, er dokumentiert auch Gespräche zu aktuellen Fragen mit Persönlichkeiten aus Politik und öffentlichem Leben.

Eine davon ist Frankreichs Kurzzeit-Verteidigungsministerin Sylvie Goulard, mit der er sich über die Zukunft der EU und dabei auch über die Verteidigungspolitik austauscht. Die „Welt“ hat beide auch in der eigenen Redaktion zum Gespräch geladen.

Insbesondere die Präsidentschaft Donald Trumps in den USA habe gezeigt, dass die Europäer „schleunigst lernen [müssen], ein größeres Maß an Verantwortung zu übernehmen“, meint Schäuble darin. Er habe „bedauert“, dass im Aachener Vertrag von 2019 nicht auch das Bekenntnis zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik niedergeschrieben worden sei.

Eine deutsch-französische Verteidigungsgemeinschaft könne in weiterer Folge auf gesamteuropäischer Ebene ausgebaut werden: „Jedes EU-Mitglied darf sich eingeladen fühlen, daran teilzuhaben. Solange es bei einer deutsch-französischen Initiative bleibt, sollte Paris übrigens die Führung übernehmen.“

SPD schreckt vor „heißem Eisen“ EU-Armee zurück

Dass dieses „zugegeben heiße Eisen“ noch in dieser Legislaturperiode angefasst würde, hält Schäuble für unwahrscheinlich, weil die SPD in Anbetracht ihrer Schwächephase davor zurückscheuen würde. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben:

Wir müssen also die Bundestagswahl und vielleicht auch die Präsidentschaftswahlen in Frankreich 2022 abwarten. Danach können wir vielleicht erste konkrete Schritte gemeinsam gehen.“

Die Deutschen wären, so ist der Bundestagspräsident überzeugt, für ein solches Vorhaben zu gewinnen. Nach seiner Vorstellung sollten „Abgeordnete einer gemeinsamen Kammer der französischen Nationalversammlung und des Bundestages über einen Einsatz entscheiden, wenn die beiden Regierungen ihn für richtig halten“. Ob die Franzosen jedoch zu einem Verzicht auf eine nationale Armee zu bewegen wären, diesbezüglich äußert sich Schäuble skeptisch.

EU müsse „Blockaden verhindern“ können

Goulard meint dazu, dass die meisten Franzosen keine grundsätzlichen Bedenken bezüglich einer gemeinsamen Armee mit den Deutschen hätten. Allerdings müssten zuvor Zweck und Mittel für diese Armee geklärt werden.

Außerdem bedürfe es solider institutioneller Strukturen, die dahinter stünden. Es dürfe „nicht passieren, dass, wenn die ersten Särge nach Europa zurückkommen, Selbstzweifel an der grundsätzlichen Notwendigkeit der gemeinsamen Armee aufkommen“.

Einig zeigen sich beide, wenn es darum geht, die europäischen Institutionen hin zu einer „föderativen Struktur“ auszubauen. Goulard will sicherstellen, dass überall, wo nicht alle 27 Mitgliedstaaten mit der gleichen Geschwindigkeit vorangingen, Deutschland und Frankreich gemeinsam als Schrittmacher fungierten. Zudem müsste das Mehrheitsprinzip auf europäischer Ebene durchgesetzt werden, um „Blockaden zu verhindern“.

Eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten, der die Möglichkeit haben solle, sich seine eigene Mannschaft zusammenzustellen, und ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments zur Gesetzgebung stehen ebenfalls ganz oben auf der Wunschliste beider Politiker. Dieses solle zudem schon in absehbarer Zukunft über grenzüberschreitende Wahllisten gewählt werden.

Schäuble: „Ich war nie für alle Zeit gegen Eurobonds“

Was die Frage gemeinsamer Schulden und wechselseitiger Haftung anbelangt, distanziert sich Schäuble am Ende sogar von seiner eigenen Partei:

Ich habe als Finanzminister nie gesagt, es werde niemals Eurobonds geben. Ich habe auch nie gesagt, dass es in einer Währungsunion keine gemeinsame Einlagensicherung geben darf. Es sind Positionen, die meine Partei vertreten hat. Ich nicht.“

Wenn man eine immer weiter zusammenwachsende Union wolle, müsse diese auch Einnahmen generieren und Schulden aufnehmen dürfe. Auch beim derzeitigen 750-Milliarden-Corona-Paket solle man „jetzt nachholen, was schon bei der Einführung des Euro intendiert war“.

Es solle mehr über die Chancen des Projekts geredet werden: „Das Geld soll die Wirtschaft stärken und für mehr Innovationen sorgen. Ich würde mir sehr viel stärker wünschen, dass darauf der Fokus gelegt wird.“

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!