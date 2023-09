Scholz nach Unfall mit Augenklappe

In der Schule hat Kanzler Scholz Sport gehasst. Erst im Alter von etwa 40 Jahren fing er an zu laufen und zu rudern. Jetzt hat er sich dabei verletzt und nimmt es mit Humor.

Bundeskanzler Olaf Scholz trägt nach seinem Sturz beim Joggen wegen seiner Gesichtsverletzungen eine schwarze Augenklappe über dem rechten Auge. Der SPD-Politiker zeigte sich am Montag erstmals nach dem Unfall auf der Plattform X. Auf einem dort verbreiteten Foto sind neben der Augenklappe auch Schürfwunden um das rechte Auge, um die Nase und am Kinn zu sehen. Die Verletzungen nimmt Scholz mit Humor: „Wer den Schaden hat … Bin gespannt auf die Memes“, schreibt er. Memes sind in den sozialen Medien verbreitete Bilder mit oft humoristischen Kommentaren.

Scholz machte auch klar, dass er sich durch die Verletzung nicht besonders beeinträchtigt fühlt. „Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es gehe dem Kanzler den Umständen entsprechend gut. „Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.“ Das Foto habe man veröffentlicht, „damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht“.

Scholz rudert auch gerne

Scholz versucht, sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen, wie er auf seiner Internetseite als Bundestagsabgeordneter schreibt. Er rudert auch gerne, wenn sein dichter Terminkalender es zulässt. Mit seiner Frau Britta Ernst wandert er zudem im Urlaub und fährt gelegentlich auch mal Rad. Allerdings ist er ein Spätstarter, was Sport angeht. „In Schulzeiten habe ich Sport gehasst, heute jogge ich, so oft es geht.“

Der 65-jährige Scholz war am Wochenende beim Joggen gestürzt und hatte deswegen seine Teilnahme am Wahlkampfauftakt der hessischen SPD und ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag abgesagt. Der Unfall soll sich auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen, schrieb die „Bild“-Zeitung. Er wird beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten.

Dichter Terminkalender

Bereits am Montag will Scholz aber wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Er wird am Abend beim St. Michael-Empfang der Deutschen Bischofskonferenz und beim Sommerfest der SPD-Zeitung „vorwärts“ erwartet. Gut möglich, dass er vorher auch noch bei der SPD-Bundestagsfraktion vorbeischaut, die einen neuen Vorstand wählt. Am Dienstag nimmt Scholz an der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München teil und redet am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. (dpa/NoS)