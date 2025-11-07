Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Bundeswehrtagung spricht über die Sicherheitslage Deutschlands

vor 29 Minuten

Po-Fotos schießen soll strafbar werden - Justizministerin plant Gesetzentwurf

vor einer Stunde

Dänemark plant Mindestalter für Social Media

vor 2 Stunden

Merz: Bund unterstützt Fond für Schutz von Tropenwäldern mit „namhaften Betrag”

vor 3 Stunden

Merz zu Bundeswehr-Aufwuchs: „Müssen schnellstmöglich verteidigungsfähig werden“

vor 4 Stunden

Einzelgenehmigungen: Conti-Abspaltung Aumovio bekommt Nexperia-Chips aus China

vor 5 Stunden

Anschlagspläne auf Frauen und Kinder: Haftstrafe für 20-Jährigen in Düsseldorf

vor 6 Stunden

Finanzierung für Deutschlandticket 2026 fix - Weitere Preisentwicklung offen

vor 6 Stunden

Drogen in Gefängnis in Baden-Württemberg: Ermittlungen gegen JVA-Mitarbeiter

vor 6 Stunden

US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein

Logo Epoch Times
2 Milliarden Euro

Schweizer Bahn lässt Siemens über 110 neue Doppelstockzüge bauen

Mehr als zwei Milliarden Euro investieren Schweizer Bahnen in neue Doppelstockzüge. Ab 2030 sollen die ersten Züge eingesetzt werden.

top-article-image

Siemens liefert Züge in die Schweiz (Symbolbild)

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Siemens Mobility hat einen Milliardenauftrag aus der Schweiz erhalten. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für 116 Doppelstockzüge, wie die Schweizer Bahnen SBB berichten. 95 davon sollen ab den 2030er Jahren bei der S-Bahn in Zürich eingesetzt werden, der Rest in der Westschweiz.
Nach Angaben der SBB hat der Auftrag ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Franken (2,15 Mrd Euro). „Siemens Mobility hat das gemäß Beschaffungsrecht vorteilhafteste Angebot gemacht“, teilte das Bahnunternehmen mit. Die SBB sicherte sich nach eigenen Angaben zudem eine Option auf 84 weitere Fahrzeuge.
Mehr dazu

Welche Leistung und Komfort ist zu erwarten?

Die Züge sind 150 Meter lang haben 540 Sitzplätze und mehr Platz für Kinderwagen, Fahrräder, Gepäck und Stehplätze als die bisherigen Züge. Sie können mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde verkehren.
Erst am Mittwoch hatten Siemens und SBB die Unterzeichnung eines langfristigen Rahmenvertrags zur Digitalisierung der Schweizer Stellwerke bekanntgegeben.
Der Vertrag, der zunächst zehn Jahre läuft mit Option auf Verlängerung, umfasst den Bau digitaler Stellwerke, inklusive Hard- und Software sowie Dienstleistungen wie Entwicklung und Schulungen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.