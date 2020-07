Seehofer warnt vor verfrühter Diskussion über Kanzlernachfolge

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat die CDU und CSU vor einer verfrühten Diskussion über die Kanzlerkandidatur der Union gewarnt. Zu diesem Thema sagten „alle, die Profis sind, nichts“, sagte der frühere CSU-Vorsitzende der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstagsausgabe). „Ich hoffe, wir halten uns eisern dran.“

Er habe in 50 Jahren Politik oft erlebt, dass nach jeder Sommerpause ein neuer Abschnitt beginnt. „Für Kandidatenfragen ist der Zeitpunkt wichtig, sonst ist man aus dem Rennen, noch bevor der eigentliche Wahlkampf begonnen hat.“

In Union und Öffentlichkeit war in den letzten Wochen lebhaft diskutiert worden, ob Seehofers Nachfolger als CSU-Chef, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, besser für das Amt des Kanzlers geeignet wäre als die drei gegenwärtigen Bewerber um den CDU-Vorsitz Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Seehofer sagte der FAZ zu der Debatte: Das sei eine Diskussion zur Unzeit.

„Die Frage, wer die CDU führt, wird meines Wissens am 4. Dezember entschieden. Nach heutiger Lage, wenn die Union ihr Niveau halten kann, dann hat sie eine hohe Chance, die nächste Regierung wieder zu bilden.“ Eine weitere wichtige Frage sei, wer die die Union in die nächste Kanzlerschaft führt. „Dazu werde ich jetzt aber nichts sagen.“

Seehofer, der 2018 seinem Nachfolger Söder hatte weichen müssen, sagte der FAZ über diesen: „Dass Markus Söder seine Arbeit gut macht, freut mich.“

Wenn man, wie er, Seehofer, 50 Jahre in der Politik in einer politischen „Familie“ tätig sei, habe man ein Interesse daran, dass es der „Familie“ auch weiterhin gut geht. „Das ist für mich ein Beitrag zu meiner inneren Zufriedenheit.“ (dts)

Lesen Sie auch Kann ein Bayer Kanzler werden? Was Söder aus dem Scheitern von Strauß und Stoiber lernen kann

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]