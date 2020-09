Seehofer will Koalition der Willigen zur Flüchtlingsaufnahme bilden – 35 Corona-infizierte Moria-Bewohner unauffindbar

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat im Zusammenhang mit einer möglichen Aufnahme von Flüchtlingen aus dem in Brand gesetzten Lager in Moria eine „Koalition der Willigen“ in Europa angekündigt. Unterdessen sind 35 Corona-infizierte Ex-Bewohner nicht auffindbar.

Im Zusammenhang mit der Krise nach dem – möglicherweise von Bewohnern selbst gelegten – Brand des griechischen Flüchtlingslagers Moria hat Bundesinnenminister Horst Seehofer am Freitag (11.9.) erklärt, sich zusammen mit anderen „Willigen“ in Europa um eine Lösung für die Betroffenen zu bemühen. Dabei betonte er, dass eine europäische Lösung nicht bedeute, zuwarten zu wollen, bis ein Konsens unter allen Mitgliedstaaten gefunden wäre. Andererseits könne und werde es auch keine Alleingänge geben.

Schon vor dem Brand Aufnahme von 1.000 Personen ermöglicht

Seehofer warnte vor zu hohen Erwartungen und einem Pull-Effekt, der eine ähnliche Situation wie 2015 schaffen und Deutschland zudem in Europa isolieren könnte. Man habe bereits vor dem Brand in Moria die Aufnahme von 243 behandlungsbedürftigen Kindern zugesagt. Bereits zuvor habe Deutschland auch schon 53 Jugendlichen und Familienangehörigen eine humanitäre Bleibe in Aussicht gestellt. Auf diese Weise hätten mehr als 1.000 Menschen hier Zuflucht gefunden.

Deutschland habe sich in den vergangenen Jahren in umfangreicher Weise engagiert und mache dies nach wie vor. Nachdem seit 2015 bereits 1,7 Millionen Menschen als Schutzsuchende ins Land gekommen seien, würden auch heute noch täglich 300 bis 400 Neuzugänge über die Balkanroute geflüchtete Asylsuchende einreisen.

Von den 400 Moria-Insassen, die aus humanitären Gründen in andere Länder Europas gebracht werden sollen, würden etwa 150 in Deutschland landen. Immerhin hätten auch die Niederlande, die sich erst gesperrt hätten, einer Übernahme von 50 Personen zugestimmt.

Seehofer: „Herkules-Arbeit“ in Europa steht bevor

Man arbeite nun auf EU-Ebene daran, die „Umsiedlung, wie sie auf europäischer Ebene heißt, noch diesen Monat“ zu bewerkstelligen. Dabei wolle man das Hauptaugenmerk auf Familien mit Kindern legen. Es werde aber eine „Herkules-Arbeit“ erfordern, hier „europäische Solidarität“ herzustellen.

An den Zuständen im Lager Moria auf Lesbos hatte es bereits lange vor dem Brand Kritik gegeben. Die Situation wäre katastrophal und menschenunwürdig gewesen, berichteten Helfer vor Ort. Am Ende hätten sich bis zu 12.000 Menschen in dem Lagerkomplex befunden, der eigentlich nur für 3.000 Insassen ausgelegt war. Diese seien nun obdachlos.

Auslöser für die Eskalation war eine Quarantäne-Anordnung über das Lager, nachdem dort ein Infektionsfall mit dem Coronavirus festgestellt worden war. Wie „Euronews“ berichtete, waren zuvor 1.600 Corona-Tests durchgeführt worden. Vor Ausbruch des Brandes waren 17 Fälle von COVID-19 offiziell bestätigt, es wurde jedoch von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen. Symptome zeigte keiner der Getesteten.

Mit Stand vom gestrigen Freitag, so hieß es in der Pressekonferenz Seehofers weiter, würde nach 35 Corona-Infizierten aus dem Lager Moria gesucht, deren Aufenthalt derzeit nicht bestimmt werden konnte. Seehofer betonte, es würden nur Migranten mit nachgewiesener Identität nach Deutschland kommen. Ob es einen Gesundheitscheck geben werde, blieb jedoch offen.

Moria-Flüchtlinge: Wäre Aufnahme eine Belohnung für Brandstiftung?

In der Bevölkerung bleibt die Frage, ob Deutschland sich um die Aufnahme von Asylsuchenden aus Moria bemühen solle, umstritten. Griechenland hat bislang lediglich um Hilfe bezüglich Ausstattung für die Betroffenen angefragt. Seehofer verwies in der Pressekonferenz auf die nach wie vor hohe Belastung der Ersteintrittsstaaten für Geflüchtete innerhalb der EU.

Während Befürworter einer Aufnahme von Moria-Flüchtlingen argumentieren, dass Zustände, wie sie in dem Lager geherrscht hätten, nicht erneut hingenommen werden könnten, weisen Gegner darauf hin, dass eine solche einer Belohnung für Brandstiftung gleichkomme. Einige Beteiligte sollen sogar Steine gegen Einsatzkräfte und Rettungsmannschaften geworfen haben. Zudem würde sich ein Pull-Effekt wie bereits 2015 einstellen, weil sich herumsprechen würde, dass Deutschland als Ausweichquartier bereitstünde.

Einer n-tv-Blitzumfrage zufolge befürworten 50 Prozent der Befragten eine Aufnahme von Asylsuchenden aus Moria, sofern diese in Form einer Koalition der Willigen mit anderen EU-Staaten erfolgt. Vor allem Anhänger von Grünen und Linkspartei sowie Westdeutsche (51 Prozent) befürworten eine solche Vorgehensweise. Im Osten sprechen sich nur 43 Prozent für ein solches Vorgehen aus.

Mindestens 17 Prozent würden Pull-Effekt bewusst in Kauf nehmen

Demgegenüber meinen 34 Prozent der Befragten, Deutschland solle nur dann Moria-Flüchtlinge aufnehmen, wenn es eine Einigung aller EU-Staaten über eine Aufnahme gäbe. Unter keinen Umstände wollen 15 Prozent Asylsuchende aus Moria aufnehmen, im Osten waren 20 Prozent dieser Auffassung.

Wie viele Befragte notfalls auch im Alleingang eine Aufnahme durch Deutschland favorisieren würde, wurde nicht abgefragt. Ein erheblicher Anteil dürfte auch dazu bereit sein. Immerhin erklärten 60 Prozent, die Bundesregierung solle auf die Angebote deutscher Bundesländer und Kommunen eingehen, in Eigenregie Moria-Flüchtlinge aufzunehmen. Im Westen sprachen sich sogar 62 Prozent für ein solches Vorgehen aus.

Davon, dass eine Aufnahme der Flüchtlinge den Zustrom nach Europa im Wege eines Pull-Effekts verstärken würde, gehen 59 Prozent der Bürger aus, nur 33 Prozent glauben das nicht. Die Differenz zur Gesamtzahl der Befürworter einer offenen Aufnahmepraxis dürfte diese Konsequenz bereitwillig in Kauf nehmen.

Anhänger von AfD und FDP sowie Ostdeutsche mit Migrationspolitik unzufrieden

Insgesamt äußern sich 39 Prozent der Befragten eher unzufrieden und 22 Prozent sehr unzufrieden mit der Migrationspolitik der Großen Koalition in den vergangenen Jahren. In Ostdeutschland und unter Anhängern von AfD und FDP ist der Anteil der Unzufriedenen besonders hoch. Sehr oder eher zufrieden zeigen sich 37 Prozent. Auch hier ist der Anteil der Westdeutschen deutlich höher.